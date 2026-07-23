Prop del 60% de la població espanyola afirma que el principal motiu pel qual decideix anar a un restaurant és socialitzar, per davant d’altres raons com provar alguna cosa nova o evitar cuinar, segons l’última enquesta elaborada per Restalia, grup propietari de marques com 100 Montaditos, juntament amb IPSOS sobre hàbits de consum i socialització en restauració.
L’estudi confirma que el restaurant ocupa un paper central en la manera com els espanyols es relacionen, gaudeixen del seu temps lliure i comparteixen moments amb altres persones. La companyia assenyala que aquesta conclusió reforça el llançament de Social Food, el nou moviment impulsat per Restalia per reivindicar la taula compartida com a espai de connexió real davant l’auge del consum individual, el menjar preparat i les solucions funcionals. Amb aquest concepte, Restalia posa en valor una manera d’entendre la restauració basada a compartir, conversar i gaudir en companyia.
L’enquesta confirma una clara preferència per socialitzar en aquests entorns. El 98% dels espanyols valora molt o bastant el temps de qualitat amb altres persones quan menja fora, i la companyia se situa pràcticament al mateix nivell que el menjar com un dels factors més importants de l’experiència.
En concret, quan es pregunta què és el més important a l’hora de menjar fora, el 65% dels enquestats esmenta el menjar i el 62% la companyia, molt per davant d’altres factors com el preu. La dada reflecteix que la restauració no s’entén només des del producte, sinó també des del context en què es consumeix.
Els resultats de l’enquesta mostren que el restaurant es posiciona clarament com un espai social vinculat al gaudi, la companyia i l’experiència. També evidencien que el consum domèstic i les solucions preparades responen, sobretot, a dinàmiques de conveniència, mentre que el restaurant conserva el seu valor com a espai de desconnexió, relació i gaudi compartit.
Social Food
Davant aquest escenari, Restalia impulsa Social Food com una resposta a les noves dinàmiques socials i de consum. En un moment en què la rapidesa, la conveniència i el consum individual guanyen terreny, el grup reivindica el paper de la restauració com a espai de comunitat, proximitat i gaudi col·lectiu.
«Social Food neix per posar en valor una cosa tan senzilla i tan essencial com menjar junts. Les dades mostren que els espanyols continuen volent sortir, compartir taula i gaudir en companyia, una cosa que sempre ha format part de l’essència de Restalia i de 100 Montaditos des de fa més de 25 anys», va assenyalar José María Capitán, fundador i conseller delegat de Restalia.
Aquest moviment es basa en la pròpia identitat del grup i en marques com 100 Montaditos, la proposta de les quals ha estat des dels seus orígens vinculada a la varietat, el preu assequible i el consum compartit. Els seus formats, pensats per tastar, combinar i compartir, reflecteixen una manera d’entendre la restauració com a punt de trobada i experiència social.