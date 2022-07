Sindicats i direcció pacten l’ERE de Pizza Hut a l’Estat

Mixor, filial de Food Delivery Brands que gestiona les botigues de Pizza Hut a Ibèria i alguns països de Llatinoamèrica, ha aconseguit un acord majoritari amb els representants dels treballadors per a la presentació d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERE) derivat del tancament de les seves botigues pròpies a Espanya, emmarcat en el procés de reorganització de botigues anunciat per la companyia a Ibèria per a focalitzar-se en el model de franquícia.

La companyia, que va advocar des del principi per la negociació i el diàleg com a via per a aconseguir les millors condicions de sortida possibles, ha tancat el procés de negociació amb l’acord d’UGT i CCOO, sindicats majoritaris que representen a 12 dels 13 representants dels treballadors (el 95% de la plantilla) i que han acreditat l’existència de les causes per a la presentació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació.

El ERE afectarà 276 treballadors de les botigues pròpies de la companyia a Espanya, que rebran una indemnització de 30 dies per any treballat sense topall de mensualitats. Una vegada culminada amb èxit la negociació amb la pràctica totalitat de la plantilla, Mixor tancarà el 31 de juliol les seves 22 botigues pròpies de Pizza Hut a Espanya.

Amb aquesta evolució corporativa cap a un model 100% franquícia, la companyia impulsarà el potencial a llarg termini del negoci, donant resposta de manera “més àgil, flexible i eficient” als reptes del sector en l’actualitat.