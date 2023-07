Serviland treu al mercat una borsa de sòl amb potencial per a 2.600 habitatges

Serviland, la filial especialitzada en gestió urbanística de Servihabitat, aconsegueix un nou objectiu en generar disponibilitat de sòl amb una edificabilitat de 730.000 metres quadrats durant el primer semestre de l’any, una xifra que presenta una potencialitat promotora a curt termini de més de 6.200 habitatges. Durant la primera meitat de l’any, l’empresa ha aconseguit 260 fites urbanístiques, dues fites per dia laborable, que permeten transformar els terrenys en sòl finalista, la tipologia més demandada per a poder aixecar promocions i donar resposta al mercat d’obra nova.

Serviland, que compta amb una cartera de 4.000 sòls sota gestió el valor de la qual s’estima en 2.650 milions d’euros, suma 217 milions de metres quadrats de superfície. Amb un equip multidisciplinari de més de 100 professionals especialitzats i amb capil·laritat en tot el territori espanyol, la seva cartera s’estén en més de 1.800 municipis en totes les comunitats autònomes d’Espanya.

El conseller delegat de Serviland, Ernesto Tarazona, va subratllar que “l’èxit aconseguit en la generació de disponibilitat de sòl i la sòlida cartera de projectes en gestió reforcen la posició de Serviland com un actor rellevant en el mercat immobiliari i consoliden el seu paper com a aliat estratègic per al desenvolupament de projectes urbanístics de gran envergadura”. Tarassona va afegir que “la companyia seguirà enfocada en aquest model d’especialització que ens permet maximitzar el valor dels actius generant, alhora, un impacte positiu en la societat”.

Entre els projectes més rellevants està l’actuació urbanística dins de la Junta de Compensació dels Turons, un dels majors desenvolupaments urbanístics del sud-est de Madrid, o el del Sector S-1 Tanco del Alisal, a Santander, que és el projecte urbanístic més destacat de la ciutat càntabra. En aquest sentit, Serviland participa en més de 400 juntes de compensació.