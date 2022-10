Servihabitat tanca vendes per més de 1.600 milions d’euros un 13% més

Servihabitat, servei multiproducte i multiclient en la gestió d’actius immobiliaris i financers, va tancar els nou primers mesos de 2022 amb unes vendes superiors als 1.600 milions d’euros, un creixement del 13,5% respecte l’any passat. Segons va informar aquest divendres la companyia, les transaccions de locals i la venda d’oficines han continuat impulsant el mercat terciari, que ha augmentat el seu volum de negoci en un 7% interanual.

La demanda de locals s’ha mantingut puixant amb una comercialització que ha incrementat el seu valor de vendes en un 18,7%. En el cas de les oficines, est incremento respecte el 2021 ha estat del 17,8%, “una dada que reflecteix cert canvi de tendència en l’abandó del teletreball i la tornada al treball presencial”.

El to del mercat del sòl continua amb una tendència de creixement estable. El servicer ha incrementat el valor de vendes d’aquests actius un 5% respecte els primers nou mesos del 2021. Per part seva, el residencial continua sent un segment de mercat sòlid, amb una robusta demanda. La comercialització de Servihabitat per a aquesta mena d’actius ha suposat un volum de negoci que ha mostrat un nou increment del 16,4% interanual.

Per a Iheb Nafaa, CEO de Servihabitat, “l’activitat fins a setembre reflecteix el bon to que ha mantingut el sector immobiliari i, amb aquestes dades, la nostra previsió és tancar 2022 mantenint les xifres rècord de l’any passat, a pesar que s’espera una certa contracció de la demanda pel context inflacionista i la pujada dels tipus d’interès”.

Campanya comercial

Amb l’objectiu de continuar dinamitzant el mercat, Servihabitat va destacar que ha posat en marxa una campanya de descomptes de fins a un 35% en el preu de més de 14.000 actius repartits per tot el territori nacional.

Sota la campanya ‘Aquí. On els preus, en comptes de pujar, baixen’, l’oferta seleccionada se centra en producte residencial, amb més de 4.300 habitatges; producte terciari, amb més de 2.800 locals; i terrenys, on es troben més de 4.900 actius de sòl, destinats especialment per a autopromoció i petit promotor. Els actius es troben principalment a les províncies de València, Sevilla, Barcelona, Madrid, Burgos i Múrcia.

El director executiu de Reus Sales i Màrqueting de Servihabitat, Isidro Soriano, va indicar que “es tracta d’una de les iniciatives més ambicioses que hem llançat amb una gran selecció d’actius que ens permeten secundar diferents segments de mercat” i va puntualitzar que “davant les bones perspectives del sector, i malgrat una possible contracció en el consum, veiem una demanda sòlida en l’immobiliari a la qual li donem més facilitats per a accedir al producte que s’ajusti millor a les seves necessitats”. Aquesta oferta mantindrà els descomptes en preus fins a principis de novembre.