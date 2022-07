Servihabitat factura 1.200 milions en el primer semestre del 2022

Servihabitat va tancar el primer semestre de l’any amb uns ingressos de 1.200 milions d’euros, la qual cosa suposa un 20% més que en el mateix període de 2021, segons els resultats publicats aquest dilluns per la immobiliària. El CEO de Servihabitat, Iheb Nafaa, va explicar que “els ritmes de venda de Servihabitat es fonamenten per una gestió industrialitzada que es recolza en una tecnologia pròpia i una xarxa de comercialització especialitzada tant en territori com en producte. En aquest sentit, Servihabitat disposa de sistemes i processos que augmenten la flexibilitat i l’eficiència, la qual cosa permet accelerar la comercialització dels més de 170.000 actius que el servicer té baix gestió actualment”.

El to del mercat d’actius terciaris es recupera amb força per a la companyia en aquest segon trimestre, impulsat especialment per les transaccions de locals. La comercialització d’aquesta tipologia d’actius es va accelerar fins a augmentar un 14% el valor de les vendes. “La perspectiva d’un bon estiu ha agilitat moltes de les operacions d’aquests actius que estaven en estoc”, va explicar Nafaa.

Per part seva, les vendes de sòls segueixen la tendència de creixement dels últims mesos. El servicer va elevar les operacions de terrenys per un valor de vendes que va ser gairebé un 35% superior respecte al semestre anterior. Quant al residencial, continua sent el segment que es mostra més puixant. Encara que ja en el primer trimestre es van registrar xifres rècord per a Servihabitat, el volum de negoci va mostrar un nou increment del 25% interanual.