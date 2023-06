Servihabitat avança cap a la següent fase del seu pla estratègic

Servihabitat ha designat com a conseller delegat a Borja Goday, un veterà executiu del sector immobiliari que assumirà les seves noves responsabilitats dins del ‘servicer’ al juliol i liderarà la companyia en la seva pròxima fase de desenvolupament.

Des de 2019, Borja Goday ha supervisat molt de prop les diferents activitats de Servihabitat en els seus càrrecs de membre del consell d’administració de la mateixa i de director general de la seva matriu Coral Homes. Així mateix, ha ajudat a definir i implementar estratègies de valor afegit i creixement en el negoci de servicing, vetllant per atendre les necessitats dels seus principals accionistes, societats controlades per Lone Star Funds.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, Borja Goday compta amb un MBA per IESE i un Màster en Finances per l’Institut d’Estudis Borsaris (IEB), on actualment és professor de Finances. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en signatures com JP Morgan, NH Hotels Sotogrande, KPMG i, posteriorment, en Patrizia Immobilien AG, per a la qual va establir la seva activitat en la península ibèrica.

Borja va destacar que li enorgulleix “liderar Servihabitat en aquesta emocionant nova etapa i estic desitjant treballar juntament amb l’equip directiu i el consell d’administració en la consecució dels objectius estratègics de la companyia. El nostre principal focus es mantindrà en la creació de valor per als nostres clients i la prestació dels millors serveis especialitzats per a la gestió i comercialització dels seus actius immobiliaris i financers”.

Mark Hannan, president del consell d’administració, va afegir que estan “molt agraïts a Iheb Nafaa pels més de cinc anys que ha liderat a Servihabitat, – tota una referència del sector en termes d’excel·lència i desenvolupament de capital humà. Li desitgem que continuï collint èxits en la seva nova etapa professional”.