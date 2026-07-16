Serveo, a través de la seva àrea de fabricació additiva Xper3D, participa juntament amb l’Hospital Universitari 12 d’Octubre en el desenvolupament d’una solució pionera basada en la creació de mascaretes de ventilació no invasiva completament personalitzades per a nadons prematurs amb un pes inferior als 1.500 grams. Aquesta tecnologia ja ha permès fabricar més de 40 mascaretes personalitzades utilitzades en pacients participants en l’estudi clínic.
Un dels principals reptes de la neonatologia és adaptar els dispositius de ventilació mecànica no invasiva a pacients de baix pes o amb anatomies especialment complexes, així com a l’ampli ventall de pesos que presenten, entre els 500 i els 1.500 grams. Aquesta situació pot comprometre l’eficàcia de la ventilació en un moment crític per a la vida del nounat, a més de dificultar evitar la intubació i la ventilació mecànica invasiva. També és essencial que la interfície no provoqui lesions greus a la zona perinasal a causa de la pressió exercida per ajustar la mascareta.
Per donar resposta a aquesta necessitat, Serveo, a través de Xper3D, i la UTADI3D de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre han desenvolupat un procés col·laboratiu que permet dissenyar i fabricar mascaretes completament personalitzades en només 24 hores, adaptades amb precisió a l’anatomia de cada pacient.
Segons ha informat la companyia, el procés comença amb un escaneig facial mitjançant un escàner pediàtric portàtil de llum estructurada, que permet obtenir la geometria facial del nadó de manera no invasiva i, sempre que les condicions clíniques ho permetin, mentre es troba als braços dels seus pares. A partir d’aquesta informació tridimensional, l’equip de la UTADI3D genera la superfície facial i dissenya la mascareta en 3D. Posteriorment, el dispositiu es fabrica mitjançant tecnologies de fabricació additiva i materials seleccionats per a aquesta aplicació.
La UTADI3D utilitza materials biocompatibles i està certificada segons la norma UNE-EN ISO 13485:2018. Es tracta d’una tecnologia molt desenvolupada que, en el marc d’aquest projecte d’investigació clínica del Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre, està permetent avaluar-ne la validació clínica i la seguretat en neonatologia, comparant l’ús de les mascaretes impreses en 3D amb les comercials.
Els resultats preliminars observats fins ara són positius pel que fa a l’adaptació anatòmica i la tolerància del dispositiu. La rapidesa de resposta, sumada al grau de desenvolupament de la tecnologia, reforça el seu interès clínic i posa en valor el treball conjunt i multidisciplinari entre empreses, enginyers i professionals sanitaris de Serveo, la Unitat d’Impressió 3D i el Servei de Neonatologia de l’Hospital 12 d’Octubre.
“El que realment diferencia aquest projecte és haver construït, després d’anys de treball, un procés sòlid, validat i reproduïble que avui ens permet fabricar mascaretes personalitzades en 24 hores dins d’un entorn d’investigació clínica. No parlem d’una innovació puntual, sinó d’una tecnologia molt desenvolupada el potencial de la qual estem avaluant conjuntament amb el personal mèdic, comparant resultats i perfeccionant contínuament el procés per donar una resposta àgil, segura i alineada amb les necessitats reals de l’entorn clínic”, ha assenyalat Salvador Urquía, CEO de Serveo.