Serveo adverteix del creixement dels riscos de ciberseguretat en la gestió d’infraestructures crítiques

Serveo alerta que la ciberseguretat en infraestructures crítiques s’ha convertit en una prioritat estratègica davant l’escalada d’atacs digitals que afecten serveis essencials.
Segons una anàlisi elaborada per la companyia a partir de dades del sector, Espanya compta amb més de 3.500 infraestructures crítiques, la interrupció de les quals —adverteix Serveo— pot generar un impacte immediat i sever en l’activitat econòmica i en el funcionament de la societat.
En un informe publicat en el seu web, conclou que l’exposició al risc digital s’ha intensificat de manera notable en els últims anys. Ressalta que l’increment d’accessos no autoritzats, que segons dades del sector citats en la seva anàlisi va passar del 49% al 73% en 2024, evidència una evolució de les amenaces cada vegada més sofisticada i orientada a explotar vulnerabilitats d’alt impacte.
A més, la companyia destaca que el 75% dels atacs dirigits a infraestructures crítiques té motivació econòmica, mentre que sectors com el transport concentren el 37,5% dels incidents de ciberseguretat registrats a Espanya. Així, subratlla que aquesta pressió creixent exigeix reforçar la protecció de serveis essencials altament dependents de sistemes digitals.
Les infraestructures crítiques inclouen serveis essencials com a energia, sanitat, aigua o sistemes financers, tots ells cada vegada més dependents de tecnologies digitals. La digitalització també està transformant el facility management i la gestió d’edificis intel·ligents. Fins al 38% dels edificis connectats ha sofert intrusions digitals, la qual cosa pot afectar sistemes físics com a accessos, climatització, seguretat o subministrament elèctric.
Aquesta transformació, explica la companyia, millora l’eficiència operativa però també amplia la superfície d’atac, especialment en entorns on convergeixen tecnologies de la informació (IT), tecnologies operatives (OT) i dispositius connectats.
Davant aquest escenari, la companyia subratlla la necessitat de combinar tecnologia, processos i formació per a reforçar la resiliència de les infraestructures crítiques i dels actius connectats, incorporant mesures com a segmentació de xarxes, control d’accessos, monitoratge continu i plans de resposta davant incidents.
Serveo insisteix així que la ciberseguretat ja no és un element accessori, sinó un component estructural per a garantir la continuïtat operativa, la seguretat de les persones i la resiliència de les infraestructures i edificis intel·ligents.