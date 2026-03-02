Serveo adquireix l’activitat de manteniment industrial de Ferrovial

Serveo, companyia participada pel fons d’inversió Portobello Capital i líder en la gestió de serveis eficients i sostenibles que impulsen el creixement i desenvolupament dels seus clients, ha comprat a Ferrovial la societat Siemsa Control i Sistemes S.A., especialitzada en manteniment industrial.
L’operació, que enforteix la cartera de serveis de Serveo en el sector industrial, suma a la companyia capacitats en manteniment d’instal·lacions industrials, àmbit en el qual aquesta divisió compta amb una trajectòria de més de 40 anys en plantes de generació d’energia i indústria petroquímica.
Així mateix, amb aquesta adquisició, Serveo afegeix especialització en el negoci de sistemes de control i analitzadors, amb més de 30 anys d’experiència en el disseny, enginyeria, fabricació, subministrament, instal·lació, posada en marxa, manteniment i formació per a aquesta mena de sistemes. Aquesta àrea compta amb aliances amb signatures com Schneider Electric i Emerson i és el soci tecnològic per a Espanya i Portugal de Berthold i Dettronics.
Serveo suma així una cartera de projectes, així com talent i equips altament especialitzats, que incorpora amb aquesta adquisició 630 professionals i que s’integraran de manera progressiva al llarg de les pròximes setmanes, sempre sota els paràmetres d’excel·lència operativa en els quals Serveo basa la seva gestió.
Salvador Urquía, CEO de Serveo, va subratllar que “la incorporació d’aquestes divisions consolida el lideratge de Serveo en l’àmbit dels serveis industrials altament especialitzats”.
L’operació se suma a les recents adquisicions de Serveo, que va tancar a la fi d’any la compra de Tecnolimp. Prèviament, va adquirir l’àrea de manteniment industrial de Global Dominion Access, Grup Jauregui i va integrar l’activitat de manteniment de Duro Felguera i Navec.