Segona edició de ‘Global Players Program’ per a jugadors de LaLiga

LaLiga ha presentat aquest dilluns, a través del seu departament educatiu LaLiga Business School, la segona edició del curs ‘Global Players Program’, un programa dirigit en exclusiva a jugadors en actiu de la LaLiga Santander i LaLiga SmartBank que compta amb el suport de Banco Santander i la col·laboració de l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), així com d’App Players i al que recentment s’hi ha sumat PortAventura World.

En la seva aposta per la formació com a part essencial de la indústria esportiva, LaLiga ha dissenyat aquest projecte com una opció sòlida en matèria de formació per a futbolistes professionals. En la seva primera edició el ‘Global Players Program’ va comptar amb 30 jugadors professionals de LaLiga (16 de LaLiga Santander de vuit clubs diferents i 14 jugadors de LaLiga SmartBank procedents de 10 clubs més).

LaLiga és pionera a tot Europa amb aquest tipus de programes, una aposta que posa en relleu la importància que la patronal atorga a la formació i a la cura de les necessitats dels futbolistes que hi competeixen. L’objectiu d’aquest programa és dotar-los d’eines i de coneixements amb què puguin orientar la carrera professional més enllà del terreny de joc. Des de LaLiga, conscients dels horaris de treball dels futbolistes, posen a la vostra disposició tant el format de curs en línia com presencial perquè puguin compatibilitzar-lo amb el seu calendari esportiu.

Pel que fa a la formació presencial, el programa consistirà en tres jornades que es realitzaran a la seu de LaLiga a Madrid, un cop hagi finalitzat la temporada, al juny. Aquestes jornades inclouran master classes de directius de LaLiga i de Clubs, així com visites a entitats i empreses que operen a la indústria esportiva.

Per la seva banda, els cursos que seran impartits via streaming començaran el 16 de febrer i inclouran continguts com els següents: Introducció a la Indústria de l’Esport; Drets Audiovisuals; Màrqueting i Marca; Estratègia Digital i Noves Tecnologies; Direcció General d’un Club; Compravenda de clubs; Aspectes Legals relacionats amb els Clubs i Direcció Estratègica i Emprenedoria. El curs estarà coordinat per Alberto García, exjugador del Rayo Vallecano, i tota la informació es pot consultar a la web de LaLiga Business School: https://business-school.laliga.com/formacion-para-jugadores/global-players-program.

Per a Javier Tebas, “és una gran satisfacció poder presentar la segona edició de ‘Global Players Program’, un programa per a futbolistes professionals que esperem que es converteixi en una referència per a ells en el seu futur. Vull agrair a Banco Santander, AFE, App de Players i PortAventura World per implicar-se en aquest projecte i sumar amb nosaltres per posar la formació al centre”.

Óscar Mayo, per la seva banda, ha recalcat que ‘Global Players Program’ és “un projecte que posa el futbolista al centre. Es busca el seu benefici amb horaris i formats adequats, temàtiques que considerem seran de la seva utilitat en el futur i tracte personalitzat impartit per professionals de la indústria de l’esport, en definitiva, un programa formatiu de valor per fer créixer els futbolistes professionals i, per tant, la indústria”.

LaLiga ha arribat a un acord amb l’ATP per estendre aquesta formació per a jugadors en actiu de LaLiga també a tennistes.