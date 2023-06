Securitas Direct rep el Premi Internacional al Millor Model de Negoci

Securitas Direct, companyia referent en la protecció de llars i petits negocis, ha estat guardonada amb el Premi Internacional al Millor Model de Negoci. Rafael Miranda, director general d’Amèrica Llatina de Securitas Direct by Verisure, va recollir aquest reconeixement en nom de la companyia, en un acte que es va celebrar a l’auditori Rafael del Pi de Madrid.

Securitas Direct celebra enguany el trenta aniversari de la seva operació a Espanya. “Trenta anys d’èxit d’un model de negoci sustentat en les persones com a pilar fonamental, presents en cada fase de la seva cadena de valor, en l’aposta constant per la innovació i en l’excel·lència en el servei al client”, van subratllar des de la companyia.

Es tracta de la dotzena edició d’aquest certamen, impulsat per la consultora especialitzada en transformació de models de negoci i gestió del canvi Development Systems, en col·laboració amb l’Associació per al Progrés de la Direcció (APD).

Al llarg dels últims dotze anys, empreses com Cosentino, Mahou San Miguel, Grup Osborne, Florette o Barceló Group han estat distingides amb aquest premi, lliurat en aquesta edició a Securitas Direct, davant un centenar de directius de companyies de diferents sectors empresarials.

Aquest reconeixement fa valdre el lideratge de la companyia en el sector de la seguretat i de la protecció i la seva sòlida trajectòria, que els ha portat a protegir més de sis milions de persones, a través de les seves gairebé dos milions d’alarmes connectades.

En paraules de Rafel Miranda: “En les últimes tres dècades, Securitas Direct ha creat i democratitzat la categoria de les alarmes connectades i liderat el seu desenvolupament tecnològic, gràcies a l’estreta col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat i sempre amb l’ambició de generar un impacte positiu i impulsar la contribució social del negoci”.

Durant l’acte de lliurament, Miranda va destacar que “aquest guardó visibilitza la reeixida estratègia de negoci que ens permet continuar fent arribar el nostre propòsit de protecció a cada vegada més persones, una missió que ens impulsa a totes les persones que formem Securitas Direct a continuar innovant i millorant”.

El premi ratifica, a més, l’èxit de Securitas Direct, que recentment també ha estat destacada en la llista Forbes Top 100 líders, com una de les empreses millor valorades per a treballar a Espanya, i en el rànquing Top 100 de Merco Talent.

“L’excel·lent labor que realitza l’equip de més de 10.000 persones que compon la companyia i que és present en cada fase de la nostra cadena de valor, és fonamental per al servei que oferim”, va afegir Rafael Miranda.