El sector de la traducció experimenta un creixement mundial del 140%

El 30 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Traducció. Des de l’any 1991 la Federació Internacional de la Traducció (FIT) el va marcar en el calendari amb l’objectiu de destacar la labor de les persones del sector.

Malgrat això, no va ser fins a 2017 quan el Consell General de les Nacions Unides va decidir fer oficial aquest dia. Aquesta data es va seleccionar per a commemorar la mort de Jerónimo de Estridón, conegut també com a Sant Jerònim, patró dels traductors i responsable de la traducció de la bíblia de l’hebreu al grec i al llatí.

Els serveis de traducció són presents en el nostre dia a dia, veient una sèrie de televisió o llegint un llibre, entre moltes altres accions. També formen part dels temes d’actualitat, com la recent adopció pel Congrés dels Diputats de l’ús de les llengües cooficials en la Cambra Baixa amb la corresponent implementació del servei de traducció simultània i subtitulat per als qui ho desitgin.

Així mateix, els traductors automàtics també es troben en boca de tots a causa de l’auge i la democratització que està experimentant la intel·ligència artificial (IA), utilitzada diàriament per milions de persones i experimentant noves i constants actualitzacions amb l’objectiu que aquestes eines resultin cada vegada més fiables i cometin menys errors.

A Espanya, el sector de la traducció continua guanyant importància. Segons l’Associació Nacional d’Empreses de Traducció i Interpretació (ANETI), prop de 1.500 empreses es dediquen a la traducció i interpretació al país, sent el sector editorial (25%) la seva principal àrea de negoci.

A més, la indústria global de serveis lingüístics ha experimentat anualment un creixement notable passant dels prop de 23.500 milions de dòlars generats en 2009 fins als 56.430 de 2022, la qual cosa implica un increment de més del 140% segons dades de CSA Research. També hi ha hagut un augment significatiu en el mercat dels traductors automàtics. Les xifres d’aquest mercat han anat augmentant anualment passant dels 400 milions de dòlars generats en 2016 als 1.500 milions previstos per a 2024, segons Global Market Insights.

Les companyies que lideren el sector a l’Estat

Una de les entitats més destacades a Espanya és TransPerfect, la multinacional estatunidenca líder en solucions tecnològiques i serveis de traducció per a clients globals que, entre els seus nombrosos serveis de localització geogràfica, compta amb una divisió (TransPerfect Mitjana) especialitzada en projectes de traducció documental, doblatge i subtitulat.

La companyia considera a Espanya el seu principal centre de producció després dels Estats Units i compta amb seus a Madrid, Palma, València, Alacant i Barcelona, sent la de la capital catalana la que compta amb més emprats a tot el món (prop d’un miler) després de la incorporació de 350 nous treballadors en 2021. Amb motiu del Dia Mundial de la Traducció, Roberto Veiga, vicepresident de Producció de TransPerfect, analitza els canvis que implica l’adopció de noves tecnologies i eines de IA en el sector.

“Gràcies a aquests avanços podem continuar ajudant als nostres clients amb un procés molt més ràpid i eficient. Tot i que els traductors automàtics encara no són capaços d’oferir les garanties d’una traducció humana, creguem motors de traducció automàtica adaptats a les necessitats de cada client, però sense deixar de costat la implicació en el procés de persones altament qualificades”, va indicar.

Aquesta “humanització” del treball fet per la intel·ligència artificial, resulta clau per a Veiga: “Més que una traducció fem una adaptació, no és una simple còpia, ja que si es fa d’aquesta manera el missatge pot canviar per complet. Els models de llenguatge generats per intel·ligència artificial resulten molt interessants, però no són capaces d’igualar la qualitat de la labor humana en el sector de la traducció, ni d’adaptar-se al que vol el client, per context o tipus d’empresa a la qual va destinada la traducció”.

Des de TransPerfect entenen que la presència de la IA ha de formar part del procés natural d’evolució i adaptació del sector, potenciant-se en ella i sense adoptar una postura d’enfrontament o rebuig davant aquesta mena d’avanços tecnològics i el desenvolupament i implementació. Sempre de manera controlada i supervisada per experts en noves solucions basades en intel·ligència artificial.