Sector del vot digital vol més compromís polític per digitalitzar eleccions

El sector del vot digital ha crescut exponencialment al llarg de la darrera dècada. Cada cop hi ha més iniciatives d’aquesta índole, amb un consens generalitzat que és possible digitalitzar unes eleccions generals.

A les portes dels comicis municipals i autonòmics d’aquest diumenge, 28 de maig, el sector de les votacions digitals reclama més voluntat política per poder avançar legislativament cap a la implementació d’un model electoral digitalitzat.

La tecnologia de vot digital ja existeix, i segons els experts del sector, la infraestructura tecnològica està preparada per organitzar i desenvolupar aquest tipus de votacions electròniques massives. Alhora, els experts adverteixen que és també fonamental que es desenvolupi una tasca de divulgació i aproximació d’aquestes tecnologies per apropar aquestes eines de vot a la ciutadania amb diferents tipus de consultes i processos.

Fins ara, s’han organitzat simulacres de vot en què han participat entitats privades i l’administració pública, amb censos de centenars de milers de votants i amb un alt índex de participació. El sector ha evolucionat favorablement i les iniciatives cada cop són més consistents.

Tot i això, el marc legislatiu espanyol encara no està preparat per evolucionar i adaptar-se a la democràcia digital, segons explica el Doctor en Dret Constitucional de la Universitat Complutense de Madrid, Rafael Rubio.

“El marc legal espanyol no permet la digitalització de les eleccions generals. Per implementar aquest model en el marc legal espanyol caldria una reforma total i absoluta. El vot electrònic aporta un gran valor afegit al vot a l’estranger, però en l’última reforma legal es va decidir que el sistema continuï sent en paper”, ha indicat.

A l’estat espanyol hi ha iniciatives com Vocdoni, un projecte que va néixer el 2018 de la mà d’un grup d’emprenedors i experts en criptografia i tecnologies descentralitzades, que han aconseguit desenvolupar un protocol de vot digital avançat mitjançant l’ús de tecnologia blockchain.

Vocdoni ha organitzat projectes com el ’14Fruites’, una prova pilot digital en format enquesta, en paral·lel a les eleccions al Parlament de Catalunya del 14-F. Aquella acció es va convertir en la primera prova de vot digital feta íntegrament amb tecnologies descentralitzades a Espanya.

Organitzar uns comicis a l’estat espanyol reportaria múltiples beneficis per al votant i l’Estat, segons el Growth Manager de Vocdoni, Ferran Pallàs. “Digitalitzar unes eleccions seria interessant per a l’Estat, perquè suposaria una reducció de costos múltiples. Per al ciutadà suposa comoditat, i pot votar fins i tot des de l’estranger i amb un recompte instantani gràcies a l’ús d’una única urna virtual”, ha manifestat.

El 2022, Vocdoni va desenvolupar la primera votació completament digital amb tecnologia blockchain organitzada per un organisme públic a l’Estat espanyol, en una consulta que va organitzar l’Ajuntament de Bellpuig, Lleida.

L’estat espanyol, als antípodes de països com Estònia o Suïssa

L’organització de les últimes eleccions generals a Espanya va suposar un cost aproximat de 136 milions d’euros segons el Ministeri d’Interior. Tot i això, el desenvolupament d’unes eleccions 100% digitals permetria a l’Estat un estalvi considerable de recursos. N’és una prova que un vot convencional té un cost de 3,5 euros per votant, mentre que un vot electrònic tindria un cost de cinc cèntims per vot, així com l’estalvi de paper i altres recursos logístics (urnes, taules, llistats, censos, seguretat, etc.).

Segons Marta Sancho, Project Manager de Vocdoni, el sector està preparat per fer front a unes eleccions digitals, però encara falta predisposició política per equiparar el model espanyol a països com Estònia, on el 2023 s’ha aconseguit per primera vegada que més ciutadans votin per internet que físicament. “Seria interessant que l’Estat implementés certes polítiques per començar a aplanar el camí cap al vot digital, per provar i educar la població en aquest tipus de votacions. El cas d’Estònia ens pot servir de referent, on van començar a votar digitalment el 2007”. “Tenim un llarg recorregut per fer perquè les eleccions digitals siguin un èxit”, ha afegit Sancho.