Schara signa una aliança estratègica amb el seu principal soci industrial per a impulsar el seu pla de creixement

Schara ha formalitzat una aliança estratègica amb Premium Food Group (PFG), grup carni alemany propietat de la família Tönnies i líder en el mercat europeu. L’acord reforça la seva estratègia de creixement i consolida el seu “compromís històric amb els més alts estàndards de qualitat que han definit la seva marca durant més de set dècades”, va explicar.
L’aliança s’articula mitjançant una col·laboració estratègica i industrial en la qual participen tots dos socis i que estarà liderada per Sabine Schara com a consellera delegada.
En la nova estructura Schara aportarà la seva marca i coneixement de producte, el seu fons de comerç i la seva posició de lideratge en salsitxes de qualitat en el mercat espanyol, mentre que PFG aportarà la seva capacitat productiva i visió estratègica. L’aliança permetrà ampliar el porfolio amb algunes novetats que es presentaran a partir de la setmana que ve en Alimentària.
Aquesta aliança estratègica representa un pas significatiu en la col·laboració que Schara i PFG van iniciar en 2023, quan la companyia amb seu a Barcelona es va veure impossibilitada per a continuar la producció en les seves instal·lacions. La família Tönnies va exercir un paper clau per a garantir la continuïtat industrial de SCHARA en la seva principal categoria de producte: les salsitxes. Des de llavors, la relació entre totes dues companyies ha evolucionat de manera fluida, recolzada per una forta afinitat entre les dues empreses.
Tant Schara com PFG comparteixen la mateixa visió empresarial, situant la màxima qualitat del producte per al consumidor, la tradició xarcutera alemanya i la sostenibilitat del model d’empresa familiar —entès com a generador de valor industrial i social— en el centre de la seva estratègia.
L’acord permet a Schara mantenir el control de la seva producció, garantint la consistència del producte i la coherència de la marca. Així mateix, reforça la capacitat industrial de Schara per a recolzar els seus plans d’expansió des de la seva posició de lideratge en el segment de salsitxes de qualitat, preservant l’ADN artesanal que ha definit la marca durant més de 70 anys.