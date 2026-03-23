Schara obre una nova fase de creixement amb l’ampliació del seu catàleg en Alimentària

L’empresa de salchicas Schara ha anunciat en la fira Alimentària 2026 una ampliació estratègica del seu catàleg que reforça el seu pla de creixement en el mercat espanyol, amb la recent aliança estratègica amb el grup líder alemany Premium Food Group (PFG) per a entrar en noves categories i formats que amplien el seu abast comercial.
Sota el lema ‘Salsitxes d’Altura’, la marca reivindica la qualitat de mà mestra (Von Meisterhand) dels seus productes. En la seva línia més clàssica i tradicional, presenta noves varietats de salsitxes amb formatge i, per primera vegada, de pollastre.
En la seva categoria principal presenta innovacions en tipologia i en gamma. Destaca el llançament de la seva gamma Hot Dog ‘American style, German quality’, amb les quatre noves varietats clàssic, pollastre, picant i formatge, orientada al consum ràpid.
A més, destaca la incorporació de formats de conservació (llaunes i flascons de vidre) que permeten millorar la vida útil del producte, optimitzar la logística i facilitar el seu desenvolupament en canals com horeca i mercats Internacionals amb major acceptació d’aquesta mena de conserves.
En un context en el qual els hàbits de consum evolucionen cap a propostes més flexibles, amb major pes del consum ràpid, la conveniència i els plats preparats, la companyia fa un pas endavant per a adaptar el seu model a aquestes noves dinàmiques, secundant-se en una estructura industrial reforçada.
En aquest sentit, Schara presenta una nova línia de plats preparats llestos per a escalfar, amb referències com currywurst, codillo, pulled pork, pulled chicken, schnitzel o costelles, una categoria que manté una tendència de creixement sostingut a Espanya.
La CEO la companyia, Sabine Schara, va manifestar en un comunicat que “aquesta evolució respon a un canvi estructural en el mercat”. “El consumidor busca solucions més àgils, però continua valorant la qualitat i l’origen del producte. En aquest context -afegeix- SCHARA pot oferir els seus estàndards de qualitat alemanya en productes pensats per a aquests nous hàbits”, va dir.
A més de reforçar la seva presència en el mercat, amb aquest moviment, la companyia obre noves oportunitats en l’àmbit professional i en canals de consum. “Estem traslladant la nostra manera d’entendre la qualitat a nous moments de consum. Això ens permet créixer, diversificar i arribar a nous públics sense perdre l’essència de la marca”, va afegir.
L’empresa va informar que aquest desenvolupament del portfolio s’emmarca en la nova etapa de la companyia, orientada a augmentar la seva capacitat de creixement, diversificar la seva activitat i consolidar el seu posicionament en el segment de productes carnis de qualitat, tant en el mercat espanyol com l’internacional. “Les novetats presentades en aquesta edició d’Alimentària ens permeten concretar aquesta nova fase de creixement i acostar la nostra proposta a més ocasions de consum, més mercats i més tipus de producte”, va concloure Sabine Schara.