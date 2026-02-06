Saudi Media Fòrum triomfa sobre el futur dels mitjans de comunicació amb més de 65.000 visitants

La ciutat de Riad ha estat l’epicentre de la innovació i el diàleg estratègic sobre el futur dels mitjans de comunicació amb la celebració de la cinquena edició del Saudi Media Fòrum 2026 (SMF), sota el tema ‘Els mitjans en un món en transformació’. Aquest esdeveniment va reunir des del dilluns a figures destacades del sector mediàtic internacional, líders d’opinió i experts de la indústria global dels mitjans de comunicació. Entre els participants, van destacar figures clau de mitjans internacionals de primer nivell com ‘The Times’, Associated Press o ‘The Wall Street Journal’ i mitjans locals com Arab News.
A més, van ser presents líders de companyies d’entreteniment com Warner Bros o Disney+, al costat de representants governamentals tant saudites com de múltiples nacions a escala internacional, inclòs Javier Carbajosa Sánchez, ambaixador d’Espanya a l’Aràbia Saudita.
El fòrum va comptar amb un programa extens i divers, que va combinar panells de discussió, sessions especialitzades, tallers interactius i exhibicions tecnològiques, convertint a Riad en un veritable centre global per a debatre les tendències emergents i els reptes contemporanis que enfronta el sector.
En aquest context, el ministre de Comunicació de l’Aràbia Saudita, Salman bin Yousef Al-Dossary, va anunciar el llançament de dotze iniciatives estratègiques destinades a enfortir l’ecosistema mediàtic del país i a accelerar la seva modernització. Entre elles va destacar el Saudi Media Innovation Camp, concebut per a impulsar noves formes de periodisme, narratives digitals avançades i models innovadors de producció de continguts mitjançant l’ús de tecnologies emergents.
El paquet d’iniciatives inclou també programes orientats al desenvolupament de talent i a l’emprenedoria en mitjans, així com el Programa de Beques de Comunicació, que oferirà beques internacionals per a la formació de professionals saudites en institucions acadèmiques i empreses líders del sector a escala mundial.
Així mateix, es va anunciar l’expansió de Saudipedia, l’enciclopèdia digital del país, que incorporarà nous continguts multilingües amb l’objectiu de projectar el coneixement saudita a audiències globals.
El Saudi Media Fòrum 2026 va aconseguir una fita històrica amb el rècord Guinness a la major assistència registrada en un esdeveniment mediàtic internacional, amb més de 65.000 participants provinents tant de l’Aràbia Saudita com de diverses regions del món.