Saudi Film Nights arriba a Espanya per a donar a conèixer el cinema saudita contemporani

La Saudi Film Comission —una de les onze comissions sectorials dependents del Ministeri de Cultura de l’Aràbia Saudita— organitza les Saudi Film Nights a Espanya del 22 al 28 d’abril. L’esdeveniment inclou una sèrie de projeccions cinematogràfiques a Madrid, Barcelona i Sevilla, en les quals es presenten diferents produccions saudites contemporànies, posant en relleu la seva diversitat artística.
La celebració de les Saudi Film Nights a Espanya reflecteix la influent presència d’aquest país en el panorama cinematogràfic europeu i la seva arrelada tradició en la producció de cinema. L’esdeveniment ofereix a més una gran oportunitat per a l’intercanvi cultural, fomentant la comunicació i la col·laboració entre cineastes de l’Aràbia Saudita i Espanya, i donant a conèixer el cinema saudita al públic espanyol.
Saudi Film Nights ofereix cinc projeccions d’una selecció de quatre pel·lícules saudites, que inclouen dos llargmetratges i dos curtmetratges: Hobal, Mera Mera Mera’, Gum i Hijra. Les obres seleccionades reflecteixen les dimensions culturals i socials del país àrab a través de les singulars visions artístiques i les diverses perspectives dels seus cineastes.
L’esdeveniment comptarà a més amb la participació de diversos cineastes saudites, que participaran en taules rodones obertes al públic. Aquesta iniciativa contribueix a reforçar l’intercanvi cultural i a aprofundir el diàleg creatiu entre tots dos països.
Les projeccions començaran en la capital, Madrid, per a després traslladar-se a Barcelona i concloure a Sevilla. Tindran lloc als Cinemes Golem de Madrid, els Cinemes Renoir Floridablanca de Barcelona i l’Odèon Plaza d’Armes de Sevilla. Coneguts per atreure a un públic interessat al cinema internacional i d’autor, aquests cinemes ofereixen a les pel·lícules saudites l’oportunitat d’arribar a un públic europeu molt divers.
La iniciativa «Saudi Film Nights» a Espanya forma part dels esforços continus de la Saudi Film Comission per reforçar la presència del cinema saudita en els mercats europeus i ampliar la col·laboració amb institucions cinematogràfiques i culturals internacionals. Aquesta iniciativa obre nous horitzons per a les col·laboracions professionals i l’intercanvi de coneixements dins de la indústria cinematogràfica, posa en relleu la creativitat local i el talent nacional, i posiciona a l’Aràbia Saudita com un actor cultural influent que basteix ponts de comunicació entre civilitzacions a través del setè art.