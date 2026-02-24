Santander millora la valoració de Indra i li dona un potencial del 10% a l’espera dels resultats

A l’espera que Indra presenti els seus resultats el dimecres 25 de febrer a tancament de mercat, Banc Santander ha emès un nou informe sobre la companyia en el qual eleva el seu preu objectiu fins als 57 euros per acció, la qual cosa li atorga un potencial del 10% des dels preus actuals.
Aquesta millora s’uneix a la llançada recentment per Alantra, que va millorar la seva recomanació sobre la companyia a comprar i fix el seu preu objectiu en 59,5 euros per títol, destacant el potencial a l’alça que li dona a la companyia el momèntum de despesa en defensa i l’esperada actualització estratègica.
Una altra de les entitats que ha revisat en les últimes setmanes la seva recomanació va ser Goldman Sachs. L’entitat va fixar el seu preu objectiu en 75 euros, en considerar que “encara queda recorregut en la història de creixement estructural, sostinguda per l’augment pluriennal de la despesa en defensa a Europa”.
De cara als resultats de 2026, a Santander esperen que la divisió de Defensa “continuï impulsant el creixement dels ingressos”. Així, esperen que la companyia present un creixement d’ingressos en l’últim trimestre de l’any del 19,6% i del 9,4% en termes orgànics.
En tot cas, assenyalen que el focus estarà en les previsions de la companyia per a 2026, que ja inclouran Tess i Hispasat & Hisdesat. Per a aquest exercici, al Santander estimen unes vendes de 6.776 milions (un 26,9% més de l’estimat per a 2025) i un EBIT de 678 milions (un 35,6% més del que es preveu per a 2025).