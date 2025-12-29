Les grans companyies espanyoles han apostat en 2025 per les ‘startups’ i el ‘venture capital’. De fet, en els tres primers trimestres de l’any, el volum d’inversió en startups espanyoles ha aconseguit els 2.606 milions d’euros, un 15% més que en 2024, segons un informe de la Fundació Innovació Bankinter.
Darrere de moltes d’aquestes operacions estan els ‘corporate venture capital’ (CVC), que han participat en 71 operacions en els nou primers mesos de l’any.
Segons l’informe ‘El Corporate Venture Capital a Espanya’ realitzat per BackFund, dos de cada tres empreses del país compten amb una estructura de CVC consolidada i 8 de cada 10 empreses han invertit alguna vegada en alguna startup.
Una de les últimes empreses a llançar un fons de capital de risc per a invertir en empreses amb elevades perspectives de creixement ha estat Indra. La companyia ha llançat Indraventures I, FCR, un fons de capital de risc que va rebre l’autorització de la CNMV el mes de novembre passat. El fons té com a objectiu d’aconseguir una grandària d’entre 100 i 200 milions d’euros i centrarà les seves inversions en companyies “de component tecnològic d’ús dual i amb alt potencial de creixement en els sectors aeroespacial, ciberseguretat, defensa i tecnologies emergents”. El vehicle se centrarà en l’impuls de l’ecosistema de startups, pimes i spinoffs que treballen en solucions disruptives amb aplicació dual i que són clau per a la sobirania tecnològica d’Europa.
De fet, fa unes setmanes Indra va anunciar la seva entrada en el capital de FYLA, una ‘startup deep-*tech’ valenciana que desenvolupa comunicacions sense fils comparables a les de la fibra òptica a través de làsers ultraràpids. Aquesta inversió del 24,8% en FYLA és la primera de les operacions que s’integraria en el fons ‘Indraventures I’, segons ha comunicat la multinacional.
Una altra companyia de l’IBEX-35 que ha apostat històricament pel ‘venture capital’ és Santander, de la mà de Mouro Capital, amb 400 milions de dòlars en actius sota gestió, que fa costat a empreses en fases primerenques i de creixement a Europa, Amèrica del Nord i Amèrica Llatina. Precisament, a principis de desembre aquest fons va liderar una ronda de 7,5 milions de dòlars de la companyia hispà-estatunidenca de IA Alinia, que ha desenvolupat una plataforma de compliment normatiu per a companyies que usin eines de IA. De fet, més enllà del suport de Mouro, Santander treballa amb l’empresa per als seus processos interns.
A més d’aquests casos, una altra de les companyies de l’Ibex a apostar per aquesta mena de vehicles va ser Fluidra, amb Fluidra Venture Capital. El fons va ser llançat el març de 2024 i està dotat amb 20 milions d’euros per a invertir en startups tecnològiques amb iniciatives de companyies que millorin l’eficiència, connectivitat, sostenibilitat i la seguretat en negocis de piscines i wellness, aprofitant solucions de IoT, visió artificial i robòtica. Des del seu llançament la companyia ha realitzat diverses inversions com en Coral Smart Pool, Ecotropy, Lynxnight i Hotta.