Sagardoy: “La intel·ligència artificial revolucionarà l’àmbit laboral”

L’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació va presentar a Santiago de Compostel·la la VI edició de l’Human Capital Outlook: ‘Prenent el pols al mercat laboral’. L’informe trimestral es publica en un moment clau, on les propostes en matèria laboral aconsegueixen una gran rellevància. En un context en el qual l’activitat econòmica s’estabilitza després del rebot postcovid, però augmenta l’impacte de la pujada dels tipus d’interès, s’incrementen els costos laborals, apareixen noves normatives i la tecnologia pren un gran protagonisme en el sector; es fa necessari l’assessorament expert en matèria laboral i de recursos humans.

La jornada va comptar amb les intervencions destacades de María Jesús Lorenzana Somoza, consellera d’Economia, Indústria i Innovació de la Xunta; Juan Manuel Vieites, president de la Confederació d’Empresaris de Galícia; Fátima Báñez, presidenta de l’Institut EY-Sagardoy i ex ministra d’Ocupació i Seguretat Social; Íñigo Sagardoy, vicepresident de l’Institut EY-agardoy i president de Sagardoy Advocats; Martín Godino, soci director de Sagardoy Advocats o Rafael Doménech, catedràtic de Fonaments d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València i Juan Pablo Riesgo, secretari del Consell Assessor de l’Institut EY-Sagardoy i soci responsable d’EY Insights. Així mateix, van participar Pablo Francesch Huidobro, director corporatiu de Relacions Laborals d’Inditex i Benito Couceiro, director de Relacions Laborals d’Abanca.

María Jesús Lorenzana Somoza, consellera d’Economia, Indústria i Innovació de la Xunta, va destacar la necessitat de “centrar tots els esforços d’administracions i teixit empresarial en el talent del capital humà perquè és el major avantatge competitiu que tenim en l’actual escenari econòmic”. I, al fil, va subratllar com una de les principals apostes del Govern gallec “la retenció i atracció cap al nostre ecosistema d’R+D+I del millor talent investigador”.

Després d’agrair que s’hagi triat Santiago de Compostel·la per a presentarl’ informe, el president de la Confederació d’Empresaris de Galícia, Juan Manuel Vieites, va posar en relleu que “resulta fonamental fomentar la col·laboració entre empreses, universitats i centres de formació professional per a solucionar els dèficits de formació, per a identificar les necessitats del mercat i per a desenvolupar programes formatius adaptats a les exigències actuals i futures. Devem, entre tots, promoure incentius per a atreure els joves a aquestes àrees i fomentar la formació contínua per a adaptar-se als canvis i evolució del mercat laboral”.

A més, va afegir que “la professionalització dels processos, la innovació i la incorporació de noves tecnologies són fonamentals per a atreure i retenir talent. Professionalitzar un sector implica millorar la qualitat i l’eficiència dels processos productius i de gestió; així com fomentar l’especialització i la formació contínua dels professionals que treballen en aquest sector. Això pot incloure la implementació de millors pràctiques i tecnologies, la promoció de la innovació i el desenvolupament d’habilitats i competències específiques”.

En paraules d’Íñigo Sagardoy, president de Sagardoy Advocats, “la intel·ligència artificial, el màxim exponent de la qual actual podríem assenyalar que és ChatGPT revolucionarà l’àmbit laboral en el qual constituirà la quarta revolució industrial. Si bé pot eliminar algunes ocupacions, crearà uns altres i millorarà l’eficiència en molts processos de treball. Hem d’adaptar-nos a aquests canvis i adquirir les habilitats necessàries per a aprofitar les oportunitats que sens dubte també ens oferirà, evitant els riscos d’exclusió que pot derivar-se d’un ús inadequat d’aquesta”.

Fàtima Báñez, presidenta de l’Institut EY-Sagardoy Talent i Innovació i ex ministra d’Ocupació i Seguretat Social, va afirmar que: “L’informe Human Capital Outlook és una eina valuosa i diferencial per a la gestió del talent, el gran actiu estratègic per al creixement econòmic i la competitivitat empresarial d’Espanya. Atreure el talent a les empreses, retenir-lo i motivar a les persones en el seu lloc de treball; és la prioritat per a tenir una economia més sostenible, que doni resposta a la demanda de la societat espanyola”.

Conclusions

Una de les conclusions destacades del primer bloc de l’informe, Observatori Trimestral del Mercat de Treball, és l’evolució positiva de la creació d’ocupació amb el qual es va iniciar l’any 2023 després de la desacceleració registrada en el segon trimestre de l’any 2022. Al mateix temps, la proporció de persones comptabilitzades com ocupats que no han treballat, no ha aconseguit els registres prepandèmia. Per aquest motiu, la taxa de creixement de l’ocupació efectiva ha estat menor que la taxa de creixement de l’ocupació. En aquest sentit, l’Observatori posa el focus en el repunt de la inactivitat dels ocupats.

L’Observatori Trimestral del Mercat de Treball d’EY, que continua amb el seguiment de la Reforma Laboral de 2021, iniciada en l’origen d’aquest observatori, evidència que les altes taxes de sortida de l’ocupació a l’atur no han variat en aquest primer any de vigència de la Reforma, malgrat que havien retornat a la seva senda de decreixement; afirmen els experts.

Així mateix, i, pel que fa a les diferències de gènere en l’ocupació i les hores de treball, l’anàlisi del mercat laboral constata una reducció de la bretxa de gènere en aquests indicadors durant els anys postpandèmia. Igualment, l’Human Capital Outlook d’aquesta edició analitza l’evolució de la segregació ocupacional i la participació de les dones en els llocs de treball de direcció i supervisió.

Novetats legislatives

El segon bloc de l’informe, sobre Actualitat Jurídic-Laboral, elaborat per Sagardoy Advocats, analitza les novetats legislatives amb alt impacte en el nivell d’activitat. La seva frenètica marxa, a vegades tramitada per vies extraordinàries; així com la transcendència d’algunes recents sentències dels jutjats socials, fan necessari fer un seguiment pròxim d’aquestes.

En aquesta edició, l’Observatori analitza les normes d’impacte laboral que han estat adoptades en el segon trimestre de l’any 2023, a més de referenciar-se els projectes o avantprojectes de transcendència laboral pendents d’aprovació.

Així mateix, els experts també inclouen una anàlisi d’urgència de les disposicions d’àmbit laboral del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna; així com a altres situacions de vulnerabilitat.

Addicionalment, afegeixen una anàlisi de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre; així com del V Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva. Totes elles, amb una gran transcendència jurídica i un pes important sobre els efectes de les normes vigents segons l’Observatori.

Intel·ligència artificial

Finalment, el tercer i últim apartat de l’informe, Tendències en Capital Humà, elaborat per l’equip de professionals de People Advisory Services d’EY, posa el focus en la intel·ligència artificial (IA) i la seva aplicació en l’àmbit dels RH. La irrupció d’eines d’intel·ligència artificial generativa i la seva inclusió en aplicacions en l’àmbit usuari impulsaran la transformació en la gestió del talent i persones, la qual cosa, segons l’informe, suposarà “un salt endavant en la prestació de serveis de RH”.

Finalment i per a enfrontar aquests reptes, l’informe conclou la necessitat d’analitzar les principals aplicacions tecnològiques, tant per als qui es dediquen a la gestió del talent com per a treballadors que reben els seus serveis. Addicionalment, l’estudi recomana tenir en compte els principals reptes per a la seva implantació i els riscos derivats del seu ús, tant a escala normativa, com en perjudici de l’organització.