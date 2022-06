Sagardoy Advocats reforça la seva presència al País Basc després de la integració de Rafael Alcorta Advocats, amb l’objectiu d’ampliar els serveis que ofereix als seus clients i arribar amb una major proximitat física al conjunt del teixit empresarial de la zona nord.

El despatx dirigit per Iñigo Sagardoy, president, i Martín Godino, soci director, acaba de celebrar el seu 40 aniversari assessorant clients corporatius, nacionals i internacionals, en qüestions relacionades amb el Dret del Treball, Beneficis Socials, Pensions i Seguretat Social.

Amb seu física en les principals ciutats, Madrid, Barcelona, Las Palmas, Sevilla i Màlaga, i atenció a empreses en tot el territori nacional, inaugura aquest mes de juny de 2022 nova oficina a Bilbao. El País Basc es converteix així en una plaça estratègica per al negoci del bufet. La incorporació de l’equip de Alcorta Advocats, especialment present en sectors com l’aeronàutic, l’energia o els serveis, garanteix l’excel·lència en l’assessorament al client final, l’atenció pròxima i el “profund coneixement” de la idiosincràsia de sectors rellevants per a l’economia basca.

El despatx de Rafael Alcorta, bufet especialitzat en l’àmbit de les relacions laborals i Seguretat Social, compta amb més de 30 anys de presència al País Basc i està format per lletrats especialitzats en aquesta àrea. Per a Rafael Alcorta, “la integració amb Sagardoy Advocats aporta una major cobertura a nivell nacional i internacional als nostres clients, que ara ho són d’una signatura líder en l’àrea laboral i reconeguda pel seu prestigi i fiabilitat, sempre a l’avantguarda”.

Per part seva, Iñigo Sagardoy, president de Sagardoy Advocats, va explicar que “sumar en l’equip als lletrats de Alcorta Advocats és una excel·lent notícia, per la seva qualitat i extraordinària experiència. Servirà igualment d’assistència més pròxima dels nostres clients al País Basc i en províncies limítrofes”. Com a part de l’acord, Rafael Alcorta tindrà presència en el Consell d’Administració i en el Comitè de Gestió de Sagardoy Advocats.