Sagardoy Advocats aposta pel talent intern i nomena associats a Ana Goerlich, Alberto Godino, Blanca Martínez i Ignacio Moreno

El Comitè de Promoció i Avaluació d’Advocats i Socis de Sagardoy Abogados va decidir nomenar nous advocats associats a quatre joves professionals de la firma, valorant “el destacat acompliment professional, orientat sempre a aconseguir l’excel·lència en l’assessorament als nostres clients, el seu compromís amb el despatx i tots els que l’integren, així com la seva intensa dedicació al creixement de Sagardoy Abogados”.

Els quatre nous associats de Sagardoy Abogados són: Ana Goerlich, situada en la seu de Madrid, Blanca Martínez en la de Barcelona; Alberto Godino, pertanyent a la seu de Madrid, i Ignacio Moreno, a la d’Andalusia.

Tant Ana Goerlich com Blanca Martínez van començar la seva carrera professional realitzant les pràctiques curriculars del Màster d’Accés a l’Advocacia a Sagardoy Abogados, després de les quals, es van incorporar a la signatura. Per part seva, Alberto Godino i Ignacio Moreno es van incorporar al despatx després d’haver començat la seva carrera en una prestigiosa signatura multidisciplinària, conscients tots dos de la seva vocació per l’àrea laboral del dret.

Per al president de Sagardoy Abogados, Iñigo Sagardoy, el nomenament dels nous advocats associats suposa “un motiu d’orgull comprovar que els nostres joves advocats estan preparats per a superar les expectatives del client. Els donem l’enhorabona”.