Sagardoy Abogados revalida el seu lideratge a la guia Chambers&Partners

La prestigiosa guia Chambers&Partners, publicació que identifica i classifica als bufets d’advocats i als professionals de l’advocacia en més de 180 països del món, ha tornat a reconèixer en la seva edició del 2020 el lideratge en la categoria de Laboral de Sagardoy Abogados. D’aquesta manera, el bufet fundat en 1980 per Juan Antonio Sagardoy, revalida la seva posició similar a la reeixida també en anys anteriors.

Chambers&Partners també reconeix a la seva guia el treball de fins a set professionals del despatx, i situa al seu president Iñigo Sagardoy en el top dels millors advocats del país amb el distintiu de Eminent Practitioner.

També ocupa un lloc de privilegi el soci director de Sagardoy Advocats, Martín Godino, considerat per la publicació com un dels 12 advocats estrella a Espanya, per comptar amb “recomanacions excepcionals en la seva espacialitat“. Això significa que Martín Godino és considerat com el millor advocat de Laboral d’Espanya i un dels millors d’Europa.

A la resta de les categories, altres socis del bufet també han estat guardonats. Román Gil és destacat en la Banda 1 i David-Isaac Tobía, director a Barcelona, en les Bandes 2 i 3. A més, José Manuel Martín, José Luís Fraile i Iván Gayarre es posicionen en la Banda 4 del rànquing.

Amb el reconeixement un any més de Sagardoy Abogados per Chambers&Partners, queda reforçada la seva posició com a despatx laboralista de referència a nivell nacional. Entre les seves fortaleses, el rànquing de Chambers destaca que “Els seus advocats tenen una forma estratègica de pensar a l’hora de presentar-se en els judicis i com defensar cada cas, que sempre aborda amb un enfocament innovador i pràctic“.