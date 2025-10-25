L’Escola Universitària UAX Rafa Nadal ha inaugurat el curs dels seus màsters, entre els quals destaquen el Màster en Medicina de l’Esport, el Màster Universitari en Rendiment Esportiu i Prevenció de Lesions, el Màster en Fisioteràpia Esportiva, el MBA in Sports Management i el Màster en Comunicació i Periodisme Esportiu. Rudy Fernández, David Villa, Martita Ortega i Esteban Granero van participar en la inauguració.
Segons va informar la UAX Rafa Nadal, aquestes destacades figures de l’esport espanyol van compartir les seves experiències sobre lideratge, treball en equip, emprenedoria i l’impacte de la tecnologia en l’esport. La trobada va ser moderada per Antonio Arenas, director de comunicació de la Rafa Nadal Academy, i Juanma Trueba, periodista de referència en l’àmbit nacional, tots dos codirectors del Màster en Comunicació i Periodisme Esportiu de l’Escola Universitària *UAX Rafa Nadal,
Rudy Fernández va aprofitar la seva intervenció per a analitzar la situació actual de la selecció de bàsquet: “El bàsquet continua creixent i les últimes generacions ens donaran uns anys increïbles. Tenen el gen de la selecció espanyola, que té afany d’aconseguir títols”. A més, va posar èmfasi en la necessitat de deixar que flueixi el joc i de “deixar treballar per a intentar tenir resultats i creure en el projecte. La impaciència és el problema”, va assegurar.
En el bloc dedicat al joc en equip, on l’ex jugador de la selecció nacional de bàsquet va destacar el valor de l’exemple, va manifestar: “Valorem quin jugador puc ser per a fer millor al meu equip. És el que m’ha ajudat a millorar”. Per part seva, Martita Ortega, ‘top 10’ del rànquing de Premier Pàdel, va assenyalar que “per a jugar en parella, el primer és pensar a fer-ho bé perquè la persona que tens al costat també el pugui fer. Ser egoista repercuteix en el teu joc i en el de la teva parella professional”.
Quant a la importància dels professionals que envolten a l’esportista per a aconseguir les millors marques, Rudy Fernández va reconèixer que “són essencials per a l’esportista ja que ens donen moltes eines. He tingut la sort de poder treballar amb fisioterapeutes i metges perquè les barreres que et poden posar a nivell físic es passin per damunt i he pogut retirar-me com jo volia”.
Durant la seva intervenció, David Villa va destacar el paper de l’entrenador en l’aprenentatge i evolució dels futbolistes. “Et marca i amb el pas del temps dius: gràcies a l’entrenador soc més ben jugador. Molts van copiar a Pep Guardiola després de modificacions tàctiques i coses que feia fora del camp com a entrenador. Va evolucionar el futbol i va anar molt més allà; perquè no tot està inventat en aquest esport”.
Martita Ortega, que compta amb el Grau en Medicina i actualment estudia el Màster en Medicina Esportiva de l’Escola Universitària UAX Rafa Nadal, va subratllar la importància de formar-se i va incidir en el paper del metge en l’esport. “Com a esportistes som els pitjors pacients, som desobedients, tenim pressa, no ens perdem un entrenament perquè és el nostre treball. Des del meu punt de vista el metge ha d’entendre l’esport i ha d’intentar empatitzar”.
Tant Vila com Granero, tots dos exfutbolistes i empresaris vinculats amb el món de l’esport en l’actualitat, van cobrar protagonisme desgranant el paper de l’esportista com a emprenedor. Vila va posar el focus en com va viure el canvi de futbolista a emprenedor: “He tingut la sort de tenir una carrera reeixida en tots els sentits, i al final és un xoc quan et retires. Passes, en una nit, de ser un vell per al futbol a ser una persona jove en la vida. Això et dona la possibilitat d’emprendre, de fer alguna cosa després del futbol”. I va concloure: “Recomano la incertesa de no conformar-te que ja tens èxit; has de voler fer més”.
Per part seva, Esteban Granero es va enfocar en el procés d’emprendre: “Quan vaig emprendre en *IA, no tenia ni idea. Però vaig entendre que, moltes vegades, no necessites tenir totes les destreses, sinó saber-te envoltar, delegar, treballar en equip i saber dirigir un negoci per a maximitzar les teves oportunitats. El treball en equip és una destresa que desenvolupes des del futbol, aprens a donar-li als altres el seu paper i la teva confiança”.
Dins del debat també va haver-hi temps per a entendre com integren les estadístiques i les tecnologies en la seva pràctica esportiva. Ortega va assenyalar: “La part estadística m’agrada en el meu pla d’estudiant, però com a esportista no. Els percentatges dins de la pista suposen pressió. Hem de trobar un balanç entre estadística i feelings”. En una altra de les intervencions, Esteban Granero, basat en la seva experiència com a emprenedor i CEO de *Olocip, va destacar com les estadístiques han evolucionat l’esport: “L’estadística no és bidireccional, és multidireccional. Ens permet entendre com funcionen les coses, anticipar amb marge d’error el que passarà, des del fitxatge de jugadors fins a millorar molt el rendiment. Hi ha coses que no es poden mesurar, però la tecnologia et pot ajudar”.
El centre educatiu va destacar que aquesta jornada és “un exemple de les activitats que enriqueixen la formació en *UAX, connectant als seus estudiants amb la indústria per a potenciar la seva ocupabilitat i fomentar una visió integral de l’esport i les seves oportunitats professionals”.