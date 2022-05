Rubiales posposa l’acord de patrocini amb la plataforma de criptomonedes Huobi

La Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va decidir aquest dimarts ajornar la roda de premsa que tenia previst oferir amb Huobi Global, plataforma dedicada a l’economia digital i el mercat de criptomonedes, fins que que s’aclareixi “la seva situació jurídica a Espanya”. La Federació va informar que, “de comú acord”, van decidir posposar l’esdeveniment d’aquest dimarts “en el qual s’havia de formalitzar l’acord entre totes dues entitats”.

Afegeix que Huobi, sobre la base de les últimes informacions que va publicar ‘El Confidencial’ i amb el propòsit d’aclarir la seva situació jurídica a Espanya, emetrà una nota amb els detalls que consideri necessaris.

L’RFEF tenia previst anunciar un acord de patrocini amb Huobi Global, una plataforma de compravenda de criptomonedas controlada per dos empresaris xinesos i amb seu a Gibraltar.

Fonts pròximes a l’acord van indicar a Servimedia que la decisió es produeix davant els dubtes generats per l’activitat de Huobi Global, que des de fa uns mesos té la seva residència fiscal a Gibraltar després que les seves activitats fossin prohibides en la mateixa Xina, atès que el Govern del país asiàtic declarés il·legal la intermediació de criptomonedes en considerar que posa en perill la seguretat dels actius de les persones.

Les mateixes fonts van assenyalar que l’objectiu de l’acord seria buscar sinergies entre el món de la cadena de blocs i el futbol, entre la tecnologia i l’esport.

Huobi, que es defineix en la seva pàgina web com la plataforma de compravenda de bitcoins i ethereums líder en el món, va anunciar recentment el seu trasllat a la colònia britànica. Prèviament, havia usat com a seus fiscals països com Singapur i les Illes Verges Britàniques. També va estar operativa als Estats Units, amb una llicència en Nevada, l’estat conegut per Las Vegas, però va abandonar el país.

A l’agost de 2021, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va emetre un comunicat per a advertir als potencials inversors que “Huobi no està autoritzada per a prestar els serveis d’inversió prevists en l’article 140 de la Llei del Mercat de Valors i els serveis auxiliars prevists en les lletres a), b), d), f) i g) de l’article 141 d’aquesta mateixa norma, entre els quals s’inclou l’assessorament en matèria d’inversió, en relació amb els instruments contemplats en l’article 2 d’aquesta llei, comprenent, a aquest efecte, les operacions sobre divises”.

Des que Pequín va prohibir l’operativa amb criptomonedes, la plataforma va perdre un terç dels seus ingressos en l’últim trimestre de 2021. La companyia, que cotitza en la Borsa d’Hong Kong, s’ha vist afectada per l’enfonsament mundial d’aquest mercat, fins al punt que la cotització s’ha enfonsat un 50% en el que va d’any i un 73% en els últims 12 mesos.