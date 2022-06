Rubiales compareix davant la justícia suïssa per gravacions il·lícites a la UEFA el 2019

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha comparegut aquest dijous als jutjats del Cantó de Vaud de Suïssa després de l’obertura d’un procediment judicial per part del ministeri públic suís, en què se l’acusa d’haver gravat sense el consentiment dels assistents una reunió de la comissió executiva de la UEFA el 2019. A la trobada, a més, va acusar el president de LaLiga, Javier Tebas, d’haver percebut comissions il·lícites per la gestió dels drets audiovisuals que haurien estat pagades per Mediapro, companyia dirigida per l’empresari català Jaume Roures.

A l’escrit enviat des de la justícia suïssa al president de la RFEF, se li imputa un delicte de calúmnies per “haver menyscabat l’honor” de Tebas “durant una reunió a la seu de la UEFA en presència de tercers”. Rubiales va afirmar també que Tebas “havia rebut un pagament en efectiu il·legal” amb motiu de la “renovació del contracte per als drets audiovisuals internacionals”.

Així mateix, el president de la Federació va llançar acusacions sobre Mediapro, l’empresa que suposadament va realitzar aquests pagaments Tebas, dient que “són gent que ha subornat membres de la FIFA”.

A més, va afegir que “des de la RFEF se’ns ha indicat que no hem de treballar amb gent que ha reconegut que suborna”, alhora que va explicar que ells treballen “únicament amb empreses en igualtat de condicions” i que “si una reconeix que ha subornat membres de la FIFA, no treballarem amb ells”.

Aquesta compareixença coincideix amb el partit que la selecció espanyola de futbol disputava aquesta tarda al país helvètic contra Suïssa, en la tercera jornada de la Lliga de Nacions de la UEFA, en què després de dos empats consecutius, la selecció espanyola estava obligada a guanyar.