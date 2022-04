ROC Clinic insisteix en la prevenció com a arma contra els tumors urològics

El centre d’Urologia avançada ROC Clinic, davant la celebració el 7 d’abril del Dia Mundial de la Salut, ha destacat aquest divendres la importància de la prevenció com la millor arma per lluitar contra els tumors urològics i ha recordat que, el 2022, tres dels càncers més diagnosticats seran els de pròstata, bufeta i ronyó, segons dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM).

El nostre planeta, la nostra salut és el lema que ha triat l’OMS per celebrar el Dia Mundial de la Salut el 2022, l’objectiu del qual és conscienciar sobre les malalties mortals mundials, crear hàbits saludables i sensibilitzar sobre la importància de la salut.

Tal com indica el doctor Javier Romero-Otero, director del Departament d’Urologia d’HM Hospitals a Madrid i director mèdic de ROC Clinic, “viure de la millor manera possible és a les nostres mans. Afortunadament, la ciència i la medicina avancen a passos de gegant i disposem de les eines per lluitar contra malalties com el càncer, encara que, com sempre, el més important és la prevenció i la detecció precoç. Per això, des de ROC Clinic volem animar totes les persones a tenir en compte els senyals d’alarma que emet el nostre cos”.

Segons la SEOM, el 2022 es diagnosticaran més de 62.000 càncers urològics a l’estat espanyol, i el de pròstata serà el més freqüent, amb 30.885 casos.

Càncer de pròstata

El càncer de pròstata és el tumor més freqüent en homes i la segona causa de mortalitat per càncer en homes, només darrere del de pulmó i el colorectal, segons dades de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Aproximadament moren 6.000 homes cada any per aquest càncer i el risc de patir-lo augmenta amb l’edat del pacient.

Per prevenir el càncer de pròstata hi ha dos hàbits imprescindibles: mantenir-se actiu físicament per no desenvolupar obesitat –evitar un perímetre abdominal superior a 102 centímetres, que és un factor relacionat amb l’increment del risc de desenvolupar un tumor a la pròstata-; així com seguir una dieta saludable, que ajudarà a evitar l’obesitat i altres patologies com ara la diabetis o la hipertensió. Tots aquests són factors de risc per al càncer de pròstata.

Les revisions periòdiques són també fonamentals per a la detecció precoç del càncer de pròstata i des de ROC Clinic recomanen fer-les amb assiduïtat a partir dels 50 anys en pacients sense símptomes o dels 45 anys en pacients amb antecedents familiars de càncer de pròstata.

Càncer de bufeta i càncer renal

Segons les estimacions de la SEOM al seu informe Les xifres del càncer corresponent al 2022, el 2020 van morir 4.423 homes i dones per tumor maligne de bufeta, 2.116 persones per tumor maligne del ronyó, excepte pelvis renal; i 1.588 per altres tumors malignes de les vies urinàries.

La prevenció del càncer de bufeta passa per millorar la salut general, evitar el tabac o l’exposició a substàncies químiques com ara materials d’impremta, tèxtils, pintures o colorants. A més, i generalment, es recomana beure molta aigua i portar una dieta rica en fruites i verdures.

Quant al càncer de ronyó, la prevenció passa també per portar uns hàbits de vida saludables, evitant el tabac, l’obesitat i la pressió arterial alta. Mantenir bons nivells de sucre i no abusar dels antiinflamatoris, segons indiquen des de ROC Clinic.

Càncer de testicles

El càncer de testicles, encara que amb una incidència molt menor –es diagnostiquen 1.100 casos a l’any, segons l’AECC–, és el tumor més comú entre homes de 20 a 34 anys.

Tot i que la prevenció és difícil i es desconeix la causa exacta de la seva aparició, les revisions a l’uròleg, l’exploració i, sobretot, l’autoexploració ajuden a detectar-ho abans. L’autoexploració a partir de la pubertat és imprescindible a l’hora de prevenir i detectar un càncer testicular, especialment en aquells casos en què hi ha factors de risc com ara tumors previs, antecedents familiars o testicle no descendit a la borsa escrotal.

Càncer de penis

El càncer de penis és un dels tumors més desconeguts per a la població. Davant de qualsevol senyal d’alarma com, per exemple, lesions, envermelliments o l’aparició de zones voluminoses, és fonamental acudir a l’uròleg, ja que si es consulta massa tard pot ser que el càncer ja sigui incurable i comprometi la supervivència del pacient.

Un dels principals factors de risc és el virus del papil·loma humà (VPH), així com l’edat, infeccions de la zona del gland o del prepuci que es produeixen de forma habitual, repetida o crònica, i el tabac. També s’ha comprovat que persones amb múltiples parelles sexuals tenen més risc de desenvolupar un càncer de penis. Per tant, quant a prevenció, cal posar èmfasi en aquests factors de risc.