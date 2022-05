ROC Clinic informa sobre les patologies urològiques més freqüents

Les malalties més freqüents varien en cada etapa de la vida, alguna cosa que també ocorre en les urològiques, per la qual cosa els experts de ROC Clinic han detallat quines són les més habituals i una sèrie de recomanacions per a facilitar la detecció i el seu seguiment.

Així, mentre que en els lactants la consulta més comuna és la criptoquídia (absència de testicle en la bossa escrotal), a partir dels tres anys és habitual començar a tractar la fimosis i en l’adolescència els homes han de començar amb l’autoexploració per a descartar tumors o quistos.

De fet, conèixer quines són les malalties més freqüents durant el creixement i desenvolupament del nen és vital per a aconseguir la seva detecció precoç.

Segons va indicar la doctora Laura Burgos Lucena, cirurgiana pediàtrica, especialitzada en Urologia Pediàtrica i responsable de la Unitat de Sòl Pelvià Pediàtric de ROC Clinic, “al principi de la vida, les patologies més freqüents són les anomalies congènites degudes a problemes durant la formació dels diferents òrgans i sistemes. Durant la infància, la majoria de les malalties urològiques continuen sent degudes a anomalies congènites i es van afegint els trastorns deguts als hàbits adquirits i al retard en la maduresa d’alguns sistemes. I finalment, en l’etapa prepuberal i puberal, predominen les alteracions funcionals i cobren més importància els tumors”.

Patologies prenatals

Gràcies als avanços en el seguiment ecogràfic durant l’embaràs i la millora de les tècniques de diagnòstic prenatal, en les últimes dècades s’ha aconseguit detectar un major nombre de malalties congènites, sent la més comuna la ureterohidronefrosis (UHN), diagnosticada durant la gestació.

La UHN és la dilatació de la via urinària superior, és a dir, del conducte que porta l’orina des del ronyó fins a la seva entrada en la bufeta. Això pot deure’s a diverses patologies que han de ser diagnosticades i seguides en el nounat, sent les més prevalents el reflux vésico-ureteral (RVU) i l’estenosi pieloureteral (EPU), entre altres.

“En concret, el RVU és la troballa urològica més freqüent en el període neonatal, ocorrent aproximadament en l’1% dels nounats i fins al 30% d’aquells que presenten infeccions urinàries amb febre, a més de tenir un alt factor genètic, podent-se heretar de pares a fills fins al 35% dels casos i entre germans en el 27% “, va explicar la doctora Burgos.

Patologia del lactant

Durant el primer any de vida, és important que el nen segueixi revisions periòdiques per a diagnosticar de manera precoç possibles anomalies del desenvolupament que requereixin tractament en edats primerenques.

El motiu de consulta més comuna en aquesta etapa és l’absència del testicle en la bossa escrotal. Aquesta anomalia es coneix com criptorquídia i es deu a un error en el descens normal del testicle, des de la cavitat abdominal fins a l’escrot, durant els últims mesos d’embaràs o els primers 6 mesos de vida.

Segons va indicar la doctora Burgos, “el testicle necessita unes condicions òptimes per al seu correcte desenvolupament i creixement i per això és important que, si el precisa, sigui intervingut per a allotjar-ho en la bossa escrotal”.

Va afegir que una altra patologia comuna és la hidrocele, que no afecta el creixement del testicle i no provoca dolor, però ha de ser valorat per un especialista, perquè el testicle es troba en el seu lloc, però la comunicació amb la cavitat abdominal roman oberta i el líquid descendeix a l’escrot, provocant l’augment de grandària d’aquest al llarg del dia.

Va assenyalar que també en el lactant és important explorar el penis i descartar la presència d’anomalies, entre les quals el hipospadias és una de les més freqüents. Es tracta d’un defecte en la formació del penis en el qual la posició de l’orifici per on sali l’orina està baix, acompanyat de la incurvació del penis i un defecte en la pell d’aquest. A més, en aquesta etapa se segueix l’evolució de la EPU i el RVU identificats durant la gestació o al naixement i els diagnosticades durant aquest primer any de vida.

Patologies del nen

A partir d’aproximadament els tres anys es comencen a tractar les patologies que poden resultar més familiars per a la població, com són la fimosis o la incontinència urinària.

La fimosis és l’estretor congènita de la pell del penis que impedeix la retracció del prepuci i per tant, la correcta higiene de la zona. Davant aquesta situació, la doctora Burgos recomana el següent, “el primer és la valoració per part d’un especialista per a determinar si el nen té o no fimosis i si està indicat el tractament amb pomada o la intervenció quirúrgica, iniciant el tractament al voltant dels tres anys amb la finalitat que la patologia es resolgui abans dels quatre”.

Quant a la incontinència urinària, és habitual que aparegui en aquesta etapa, ja que el nen comença a adquirir més autonomia, succeint-se situacions en les quals és habitual que prioritzi el joc i reprimeixi les ganes d’orinar.

És llavors quan comencen les primeres manifestacions de la falta d’hàbit miccional i es produeixen les fuites i les infeccions d’orina. També són freqüents els episodis d’incontinència urinària deguts a hiperactivitat vesical, restrenyiment o feblesa de l’esfínter urinari, per al que experts de ROC Clinic adverteixen que “davant qualsevol d’aquests símptomes, és important que el pacient sigui valorat per un uròleg pediatre per a restablir el cicle miccional normal i evitar la incontinència i les infeccions”.

Entre els sis i els vuit anys, és molt comú la consulta per les fuites d’orina durant el somni. Aquesta patologia, es diu enuresis i afecta al 10-20% dels nens de set anys. Es deu al fet que els mecanismes que regulen la producció d’orina durant el somni encara no s’han activat i per això, el nen orina a la nit igual que durant el dia.

Davant aquesta situació la doctora Laura Burgos tranquil·litza a pares i nens, perquè mitjançant una sèrie de mesures orientades a redistribuir la ingesta de líquids i amb l’ajuda ocasional de medicaments en els casos que estiguin indicats, s’ajuda el nen a superar aquesta etapa intentant que no l’afecti en el seu desenvolupament social i personal.

Patologies de l’adolescent

Arribats a l’etapa adolescent, és a dir, a partir dels 12 a 14 anys, els motius de visita a la consulta d’Urologia Pediàtrica solen ser les anomalies del penis i del testicle.

Entre les primeres, destaquen la presència d’incurvació peneana o de fre curt, que provoquen molèsties durant l’erecció. Respecte a aquest aspecte, la doctora informa que “no totes les incurvacions requereixen tractament, però aquelles per sobre dels 30 graus, es consideren clínicament significatives i poden generar-li problemes i fins i tot dolor”.

Finalment, “però de gran importància”, cal destacar les anomalies del testicle, per al que és vital l’autoexploració a aquestes edats, per a identificar la presència de quistos, varicoceles o tumors i fer el seguiment oportú.