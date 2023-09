Riquelme premia els minoritaris de Cox Energy

Cox Energy ha fet pública la integració dels actius d’energia d’Abengoa, rebatejada ja com COXABENGOA, en el procés de reordenació dels negocis del Grup que s’està duent a terme des del mes d’abril passat.

Aquesta operació suposarà un impacte positiu d’aproximadament 60 milions d’euros en patrimoni net de la societat cotitzada, així com la previsió que aportin un Ebitda recurrent aproximat de 50 milions d’euros a més d’integrar nous mercats i tecnologies. Un dels objectius de la integració és el de generar un major valor per als accionistes de Coix Energy i el d’avançar el Pla Estratègic.

Entre aquests actius, destaca la unitat productiva d’Abengoa Bioenergia al Brasil, una societat que opera una planta de cogeneració d’energia a través del bioetanol amb una capacitat de 70 MW, així com Abener Algèria S.L.O, amb una planta de cicle combinat híbrida amb tecnologia termo solar per a la generació d’energia amb una capacitat de 150 MW.

Enrique Riquelme, president de COXABENGOA i fundador de Cox Energy, explica que “un dels objectius de l’operació és generar un major valor per als accionistes de Cox Energy”, avançant el pla estratègic. “Exemplifica el bon camí d’integració i aposta que estem fent per Abengoa, contribuirà la consolidació del negoci d’energia del Grup, permetent-nos una major competitivitat i, sobretot, accelerar les inversions per a situar a la companyia com a líder en desenvolupament tecnològic per a la generació d’energies netes”.

La integració dels actius d’energia complementarà així la cartera de projectes de Cox Energy, que a tancament de juny de 2023, comptava amb més de 4,7 GWp de capacitat instal·lada distribuïts en 60 projectes en presència a Espanya, Xile, Colòmbia, Mèxic i Centreamèrica i Carib, entre els quals destaca Altiplà dels Andes, planta fotovoltaica situada a la regió de Valparaíso, a Xile, amb una potència de 160 MWp (una de les més importants del país). Recentment, va resultar a més adjudicatària d’una licitació convocada per la Comissió Nacional d’Energia Elèctrica de Guatemala.

L’operació està subjecta a l’aprovació pertinent per part dels organismes reguladors. Cox Energy és present en tota la cadena de valor: des del desenvolupament dels projectes, el finançament, la compra de materials, l’operació i el manteniment, a la gestió dels actius, subministrament d’energia i ara també l’enginyeria i construcció dels parcs. Cox Energy és present a Espanya, Mèxic, Xile Colòmbia, Centreamèrica i Carib.