RIC Energy accelera la seva estratègia en emmagatzematge energètic amb una cartera de més de 1.000 MW de projectes BESS standalone a Espanya i Itàlia, la majoria d’ells en fases avançades de tramitació administrativa i pròxims a aconseguir l’estat de ‘ready to build’ (RTB). Aquesta aposta consolida el posicionament de la companyia en un dels segments clau per a la transició energètica i per a l’estabilitat dels sistemes elèctrics europeus. Segons va informar la companyia, l’estratègia de desenvolupament s’ha centrat en la identificació i priorització de projectes d’emmagatzematge situats en nodes estratègics, tant en la península Ibèrica com en el sud d’Itàlia i en zones insulars. Es tracta de localitzacions on la creixent necessitat de flexibilitat del sistema elèctric, juntament amb senyals de mercat favorables, permet capturar ingressos rellevants des de les primeres fases d’operació, reforçant la viabilitat i l’atractiu dels projectes.
En el cas d’Espanya, RIC Energy impulsa projectes BESS dissenyats específicament per a aprofitar la creixent volatilitat infradiària del mercat elèctric i els episodis de congestió de xarxa. Tots dos factors estan incrementant el valor de l’emmagatzematge standalone a curt termini i situant-lo com una eina clau per a la gestió eficient del sistema. A Itàlia, la cartera inclou projectes amb durades de 8 hores, alineats amb les necessitats estructurals del sistema elèctric i amb els mecanismes de mercat previstos per als pròxims anys.
Més del 50% de la cartera total es troba en una fase avançada de desenvolupament, amb previsió d’aconseguir l’estat de ready to build (RTB) al llarg de 2026. En paral·lel, els primers projectes d’emmagatzematge ja estan preparats per a la seva entrada en fase d’operació a partir del segon semestre de 2026, la qual cosa situa a la companyia entre els desenvolupadors amb major grau de maduresa en l’àmbit de l’emmagatzematge energètic en el sud d’Europa.
A aquesta cartera se suma un portfoli total de més de 3.300 MW de projectes amb un alt grau de maduresa als Estats Units i 200 MW a Xile, així com iniciatives híbrides a Espanya, reforçant l’abast internacional i la diversificació tecnològica de la companyia.
Amb aquest conjunt de projectes, RIC Energy va indicar que reforça el seu paper com a soci industrial per a inversors i operadors interessats en iniciatives d’emmagatzematge llestes per a executar, en un context clau per al desplegament accelerat de solucions BESS a Europa i per a l’avanç cap a un sistema energètic més flexible, resilient i eficient.