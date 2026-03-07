Ribera preveu aplanar el camí per a les fusions a la UE per a competir amb els monopolis globals

La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, considera que les empreses europees que competeixen enfront de monopolis globals podrien tenir més facilitats per a créixer i aconseguir una “escala positiva” si prospera la reforma de les guies sobre fusions en el qual treballa la Comissió.
Així ho va explicar la vicepresidenta en la trobada organitzada per la Direcció General de Competència de la Comissió sota el títol ‘Shaping the future of EU merger control conference’ celebrat a Brussel·les, en el qual va ressaltar que les noves directrius deixaran clar que Brussel·les està oberta a “fusions que generin beneficis significatius per als consumidors i per a l’economia de la UE”.
Les companyies europees, entre elles Telefónica, fa temps que reclamen noves normes de fusions més flexibles que els permetin consolidar-se i augmentar la seva grandària per a rivalitzar amb els grans grups empresarials dels Estats Units i la Xina.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha destacat recentment la necessitat de completar les recomanacions de l’Informe Draghi’, que advoca per la consolidació en les telecomunicacions i altres sectors. I el mateix president del Consell Europeu, António Costa, va incidir recentment en la necessitat d’abordar un nou contracte social que permeti a les companyies guanyar escala a canvi d’inversió en innovació i tecnologia.
Ribera va explicar també que l’objectiu és aclarir el concepte de creixement beneficiós en el mercat europeu. “Intentarem oferir una orientació més clara sobre el que significa una escala positiva”, va assenyalar, diferenciant aquest tipus d’expansió de situacions d’excessiu “poder de mercat” que podrien resultar perjudicials per a la competència.
En aquest context, la vicepresidenta va defensar que la cooperació empresarial pot ser una eina per a reforçar la posició d’Europa enfront de grans rivals internacionals. “Quan Europa s’enfronta a un monopoli global i manca de les seves pròpies capacitats, les empreses europees poden unir-se per a crear una nova opció per als clients i competir amb els rivals globals”.
Una política d’aquest tipus permetria que empreses europees s’uneixin per a competir amb grans actors estrangers. Ribera va esmentar implícitament un exemple històric: la creació d’Airbus a Europa per a competir amb la companyia estatunidenca Boeing.
No obstant això, també va subratllar que el nou enfocament no permetrà que companyies que ja dominen els mercats globals ampliïn el seu poder. Segons la seva opinió, les empreses que ja “són “líders globals” no podran augmentar la seva grandària si això implica obtenir “poder de mercat addicional”, ja que això podria perjudicar altres empreses europees i provocar augments de preus. Ribera també va tornar a emfatitzar la rellevància dels preus, com a guia principal en futures decisions. També va recordar que és la fragmentació del mercat únic el motiu principal de la menor competitivitat europea, per sobre de la regulació de fusions.
Ribera va avançar que l’esborrany de les noves directrius es publicarà “en unes poques setmanes”. Segons el calendari institucional, el text serà debatut pel principal fòrum de responsables de la Comissió en un “debat d’orientació” previst per al 18 de març. Aquesta mateixa setmana, els líders europeus també discutiran l’estratègia del bloc en matèria de fusions.
