En un moment decisiu per a l’expansió del transport aeri i del turisme internacional, tres projectes de gran escala emergeixen com a claus per a transformar la connectivitat global: el futur Aeroport Internacional Rei Salman en Riad, l’ambiciós desenvolupament de l’Aeroport Internacional de Singapur, i la imponent expansió de l’Aeroport Internacional Dubai World Central. Junts, aquests projectes posicionen a Orient Mitjà i Àsia com a centres neuràlgics de l’aviació del segle XXI.
A l’Aràbia Saudita, Aeroport Internacional Rei Salman apunta a començar operacions en 2029 amb una nova terminal capaç de gestionar 40 milions de passatgers a l’any. Aquest aeroport forma part d’una estratègia major per a convertir Riad en un veritable hub global, amb aspiracions que permetin catapultar el volum de viatgers a xifres històriques. Amb infraestructura moderna, múltiples pistes i un enfocament integral que inclou hotels, serveis complementaris i un disseny urbà planificat, aquest aeroport representa un pas més cap a l’elevació del país com a destinació tant per a turisme com negocis.
A Singapur, l’Aeroport Internacional Changi consolida el seu lideratge amb la construcció de la Terminal 5, part del projecte “Changi East”, que va començar les seves obres enguany i espera inaugurar-se a mitjan dècada de 2030. Aquesta expansió afegirà una capacitat significativa al hub asiàtic, reforçant el seu paper com a porta d’entrada estratègica entre Occident, Oceania i la resta d’Àsia. Amb zones logístiques, noves pistes, instal·lacions optimitzades i un ferm compromís amb l’eficiència operativa, Changi es prepara per a absorbir l’augment de trànsit aeri esperat en les pròximes dècades i per a oferir una experiència de viatge moderna, fluida i competitiva, consolidant el seu atractiu turístic i de connectivitat global.
Per part seva, a Unió dels Emirats Àrabs, wl Aeroport Internacional Dubai World Central es perfila com un dels projectes aeroportuaris més ambiciosos. El pla aprovat en 2024 cerca convertir aquest aeroport en un dels més grans del món, amb una capacitat futura per a 260 milions de passatgers a l’any. El desenvolupament i ampliació contempla cinc pistes, al voltant de 400 portes d’embarcament, múltiples terminals i una superfície pròxima als 70 km². En la seva primera fase, la capacitat estimada aconseguirà els 150 milions de passatgers.
Aquests tres projectes —Rei Salman, Changi i Dubai World Central— representen més que inversions en infraestructura: són apostes estratègiques per un futur on la mobilitat global, el turisme internacional i el comerç convergeixen. Els seus efectes esperats transcendeixen els aeroports: provocaran un augment sostenible de rutes aèries, estimularan l’arribada de milions de turistes, impulsaran el comerç internacional i obriran noves oportunitats econòmiques en sectors com a hoteleria, transport, logística i serveis. A més, contribuiran a redefinir els estàndards de l’experiència del passatger, amb instal·lacions modernes, eficiència operativa, connectivitat internacional i sensibilitat mediambiental.