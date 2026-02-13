Riad es consolida com a epicentre global de la defensa amb el World Defense Show 2026

La tercera edició del World Defense Show 2026, celebrada al Riyadh International Convention and Exhibition Center de Riad, ha consolidat la seva posició com una de les principals plataformes globals de defensa i seguretat, sota el tema ‘The Future of Defense Integration’.
L’esdeveniment, organitzat per la General Authority for Military Industries (GAMI), ha atret centenars de països, empreses i delegacions oficials de tot el món, segons va informar en un comunicat.
Amb més de 925 expositors de 80 països, milers de visitants i un espai de centenars de milers de metres quadrats, el World Defense Show 2026 ha ofert una visió exhaustiva dels avanços tecnològics en els àmbits terrestre, aeri, naval, espacial i cibernètic, així com demostracions de sistemes de defensa i seguretat d’última generació.
La fira s’ha convertit en un nucli clau per a la creació d’aliances estratègiques, acords de cooperació industrial i transferència de tecnologia, alineant-se amb els ambiciosos objectius de la Visió 2030 de l’Aràbia Saudita per a fomentar la localització de la indústria de defensa i transformar el país en un soci industrial global competitiu.
El World Defense Show 2026 no sols ha demostrat ser un aparador de tecnologia i capacitats industrials, sinó també un catalitzador de col·laboracions multinacionals, amb acords de cooperació subscrits entre l’Aràbia Saudita i diversos països, així com una plataforma ineludible per a l’agenda de seguretat i defensa internacional en el context geopolític actual.
Espanya ha tingut una destacada presència en el World Defense Show 2026 amb un pavelló propi, organitzat per l’Associació Espanyola d’Empreses Tecnològiques de Defensa, Seguretat, Aeronàutica i Espai (Tedae), amb el suport del Ministeri de Defensa espanyol i de ICEX España Exportació i Inversions. Aquest espai ha reunit 14 empreses líders de la indústria espanyola, entre elles Aertec Solutions, Amper, Arquimea, Indra Group, Navantia, i altres companyies capdavanteres en tecnologia de defensa i seguretat.
La fira va comptar amb la presència d’alts representants institucionals, inclosos la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, per a subratllar el “fort suport al sector industrial de defensa”. Les empreses espanyoles han mostrat les seves innovacions en sistemes avançats, vehicles no tripulats (UAV), sensors i tecnologies de defensa, captant un notable interès entre els assistents i experts internacionals.