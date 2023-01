Reynés demana que les empreses s’impliquin en la transició energètica

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés, ha participat en una nova edició de la reunió a Davos (Suïssa) de l’Alliance of CEO Climate Leaders, en la qual ha demanat a les empreses que s’impliquin activament en la transició energètica.

Segons va informar Naturgy, Reynés considera de vital importància la participació en aquesta comunitat mundial “perquè és necessari que les empreses ens impliquem de manera activa en la transició energètica, juntament amb les institucions i organismes que fixen els objectius i estableixen les polítiques per a aconseguir-los”.

La Alliance of CEO Climate Leaders, creada l’any 2014 per a secundar i impulsar l’Acord de París, treballa per a canalitzar accions des de tots els sectors i per a implicar les administracions, amb la finalitat de contribuir de manera conjunta al fet que l’economia aconsegueixi l’objectiu d’emissions netes zero en 2050.

La transició energètica s’assumeix com una veritable oportunitat per a Naturgy i, mostra d’això, és el compromís a aconseguir la neutralitat en carboni com a més tard en 2050, reduint el total de les emissions de GEI, abast 1, 2 i 3, d’acord amb les sendes 1,5 °C – 2 °C de l’Acord de París, i sota els principis d’una transició justa, va assegurar Reynés.

Per això, la companyia prossegueix amb la seva política d’incrementar la producció lliure d’emissions “amb un 9,3% durant 2021. “Hem reduït de manera significativa les emissions directes de Gasos d’Efecte d’hivernacle (GEI), un 12,9% menys en 2021 que en 2020, a conseqüència de la nova capacitat renovable instal·lada i el tancament de les plantes de generació amb carbó”, va assenyalar Reynés.

A més, durant l’any passat, les emissions directes de Naturgy van ser 13 MtCO2 eq, la qual cosa representa un 37% menys que en 2017, i la petjada de carboni total, que incorpora també les emissions indirectes, va anar de 150 MtCO2, un 9% inferior a la de 2017.

D’altra banda, per a afrontar el gran repte global del segle XXI, la companyia incorpora la gestió de la lluita enfront del canvi climàtic com a part de l’avaluació de l’acompliment dels seus proveïdors per a conèixer la seva petjada de carboni i la seva eficiència, amb l’objectiu de promoure la implantació d’accions que els ajudin a reduir-la.

En concret, des de gener d’enguany exigeix que determinats proveïdors, en funció del seu risc de canvi climàtic o per l’import del contracte pel qual liciten, informin anualment la companyia del seu grau d’acompliment en matèria climàtica a través de l’emplenament del qüestionari CDP Supply Chain.

Amb aquest nou pas en la lluita contra el canvi climàtic, la companyia energètica pretén reduir la petjada de carboni de la seva cadena de subministrament i estendre els seus compromisos socials i ambientals a tota la cadena de valor.

La companyia porta anys fent passos decisius cap a la neutralitat climàtica, avançant en un mix energètic més sostenible amb el desenvolupament d’una cartera renovable que, actualment, suma més de 5,4 GW de potència operativa. La seva estratègia per als pròxims anys se centra en continuar creixent en energies renovables, tant en generació eòlica i solar, com desenvolupant innovadors projectes de biometà i hidrogen verd.