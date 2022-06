Reyes Maroto veu “potencial” per augmentar la presència a l’Aràbia Saudita

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha destacat aquest diumenge en la capital de l’Aràbia Saudita, Riad, que veu “potencial” per a incrementar la presència d’empreses espanyoles en aquest país i vol que el seu paper sigui “més rellevant” amb la participació en grans projectes, especialment en el sector turístic. Així ho ha expressat en la seva intervenció en Fòrum d’Inversions entre Espanya i l’Aràbia Saudita, en el qual s’han reunit representants del teixit empresarial de tots dos països amb l’objectiu d’aprofundir en unes relacions econòmiques i comercials ja duradores.

En aquest sentit, Reyes Maroto ha recordat que l’Aràbia Saudita és el principal client i proveïdor d’Espanya a Orient Pròxim i ha subratllat els contractes aconseguits per empreses espanyoles al país, així com la presència d’aquestes en diferents sectors a partir de la col·laboració amb socis locals, una línia en la qual ha advocat per continuar avançant. “Les nostres empreses estan compromeses amb l’Aràbia Saudita i tenen una vocació de permanència”, ha postil·lat Reyes Maroto en aquest sentit.

Així mateix, ha ressaltat que tots dos països estan treballant per a impulsar una cooperació bilateral en el sector turístic a través de l’intercanvi d’experiències i informació en matèria de promoció i comercialització de turisme sostenible, al mateix temps que es promouran contactes directes entre les indústries de tots dos països. Així, espera signar aviat un MoU bilateral de col·laboració en matèria turística.

A més, ha confiat que avancin les negociacions de l’Acord de Lliure Comerç entre la UE i el Consell de Cooperació del Golf al qual pertany l’Aràbia Saudita. D’altra banda, ha marcat com una prioritat del Govern fer costat a les empreses espanyoles per a mantenir, ampliar i reforçar la seva presència a l’Aràbia Saudita, per al que està reforçant els instruments per a acompanyar aquestes inversions.