Restauració, transport per carretera i bellesa són els sectors que mouen més emprenedoria

L’accés al finançament continua sent un dels principals reptes per a l’emprenedoria a l’estat espanyol, especialment per a autònoms i microempreses en fases inicials. Sectors com la restauració, el transport per carretera o els serveis per al benestar, depenen en gran manera d’instruments financers adaptats a petites inversions. En aquest context, els microcrèdits es consoliden com una eina clau per a impulsar la inclusió financera i sostenir l’economia local. Durant el 2025, MicroBank va destinar finançament principalment a cinc sectors: restauració, transport per carretera, bellesa, obres de paleta i reformes i tallers mecànics. La restauració (inclou activitats de serveis d’aliments i begudes) va ser el sector amb més volum finançat, amb més de 98 milions d’euros i 4.538 operacions, seguit del transport per carretera (40,1 milions) i el sector bellesa (38,9 milions).
L’anàlisi de l’evolució interanual mostra un important creixement del sector dels tallers mecànics, que va registrar un augment del 33,67% respecte a 2024, mentre que, en termes acumulats (2023-2025), l’expansió més gran va correspondre a obra# de paleta i reformes, amb un increment del 80,29% en finançament.
Com a resultat del suport a l’activitat emprenedora, els cinc sectors més finançats van generar 10.754 llocs de treball en 2025. La restauració va liderar la creació d’ocupació amb 4.488 nous llocs, seguida per bellesa i obra# de paleta i reformes.
Gràcies a aquest finançament, es van impulsar a més 4.477 nous negocis, gairebé la meitat d’ells en l’àmbit de la restauració. L’import mitjà per microcrèdit es va situar en 19.165 euros, aconseguint el seu nivell més alt en el sector del transport per carretera (23.384 euros).
Des d’una perspectiva social, l’anàlisi mostra una elevada presència femenina en el sector de la bellesa, on el 66% de les persones emprenedores són dones, i una notable diversitat d’origen, amb un 26% d’emprenedors de procedència estrangera, principalment llatinoamericana. L’edat mitjana dels emprenedors se situa en 44 anys.
“Aquestes dades confirmen que quan el finançament s’adapta a la realitat del petit negoci, es converteix en un motor directe d’ocupació i cohesió social”, assenyala Cristina González, directora general de MicroBank. “El nostre objectiu és continuar fent costat als qui generen activitat econòmica des del territori i contribueixen al desenvolupament de sectors essencials”.
En termes globals, en 2025 més de 30.500 iniciatives emprenedores van rebre suport financer de MicroBank, amb 662,4 milions d’euros destinats a la creació i consolidació de negocis, un 19% més que l’any anterior.
Aquest impuls es reforça amb la MicroBank Academy, la plataforma formativa gratuïta que fomenta l’emprenedoria. Ofereix prop de 100 cursos en línia —des d’habilitats digitals i IA, fins a gestió empresarial— organitzats segons les fases clau d’un projecte empresarial: iniciar, impulsar i consolidar un negoci. Amb continguts propis i de socis com Google i Accenture, en 2025 va superar les 50.000 visites, reafirmant el compromís de MicroBank amb l’emprenedoria, no sols mitjançant finançament, sinó també oferint formació i eines per a impulsar projectes.
Microbank
MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres de la qual no estan prou cobertes. Té un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible, integrat dins del nou Pla Estratègic de CaixaBank, en el qual té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l’accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, així com enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.
Com a únic accionista de MicroBank, CaixaBank fa costat al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l’extensa xarxa comercial de CaixaBank per a posar a la disposició del client tota la gamma d’opcions amb la màxima qualitat de servei i proximitat possibles.
En la concessió dels microcrèdits, col·laboren a més de manera activa més de 280 entitats en tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes.
Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees dedicades al foment de l’emprenedoria i les microfinances. Es tracta del Fons Europeu d’Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) i el Banc Europeu d’Inversions (BEI).