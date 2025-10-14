La restauració de la Porta d’Alcalá rep el Premi del Públic 2025 en els Premis Europeus de Patrimoni

La restauració de la Porta d’Alcalá va rebre el Premi del Públic 2025 en el lliurament dels Premis Europeus de Patrimoni/Premis Europa Nostra 2025 que es va celebrar a Brussel·les.
Els guanyadors dels Premis Europeus de Patrimoni/Premis Europa Nostra 2025, el guardó de patrimoni més important d’Europa, van ser homenatjats un esdeveniment celebrat en Flagey, un emblemàtic edifici Art déco a Brussel·les (Bèlgica). La cerimònia de lliurament dels Premis Europeus de Patrimoni d’enguany ha comptat amb la participació de Glenn Micallef, comissari europeu d’Equitat Intergeneracional, Joventut, Cultura i Esport, i el professor Hermann Parzinger, president executiu d’Europa Nostra.
Organitzada per Europa Nostra, la principal xarxa europea de la societat civil en matèria de patrimoni, i cofinançada pel Programa Europa Creativa de la Unió Europea, la cerimònia va ser l’esdeveniment més gran de la Cimera Europea de Patrimoni Cultural 2025, que se celebra del 12 al 15 d’octubre a Brussel·les. La Comissió Europea i Europa Nostra van atorgar un Gran Premi a cinc guardonats i a un guanyador el Premi del Públic 2025, tots els quals van rebre un premi monetari de 10.000 euros.
El guanyador del Premi del Públic 2025 és la restauració de la Porta d’Alcalá a Madrid, Espanya, candidatura que va ser promoguda i impulsada des d’Hispània Nostra, associació sense ànim de lucre dedicada a promoure la defensa dels béns patrimonials a Espanya, i el suport dels quals ha resultat crucial per a alçar-se amb el guardó. La iniciativa, finançada per l’Ajuntament de Madrid, va combinar l’artesania tradicional i l’anàlisi científica en un projecte públic a gran escala. Més de 100 especialistes, entre conservadors, enginyers, ferrers, picapedrers i escultors, van col·laborar per a analitzar i restaurar aquest emblemàtic monument de la capital espanyola. Aquest projecte va obtenir el nombre més gran de vots, emesos a través d’una enquesta en línia amb la participació d’uns 10.000 ciutadans de tota Europa.
Els guanyadors del Gran Premi van ser seleccionats entre els 30 guanyadors d’aquest any de 24 països europeus per la Junta Directiva d’Europa Nostra, segons la recomanació d’un jurat independent d’experts.
Entre els galaronados amb el Gran Premi 2025 està l’Ajuntament d’Anvers (Bèlgica), guanyador del Gran Premi en la categoria de Conservació i Adaptació a Nous Usos. La restauració de l’Ajuntament d’Anvers, un dels primers edificis cívics renaixentistes del nord d’Europa, va reforçar la seva funció com a cor polític i administratiu de la ciutat. A través d’un enfocament holístic i tècnicament sofisticat, aquest projecte va millorar l’accés públic i la sostenibilitat, al mateix temps que va salvaguardar una fita declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO per a les generacions presents i futures. La restauració, duta a terme de 2018 a 2022, va ser dirigida per la Ciutat d’Anvers amb HUB i Origin Architecture & Engineering.
El Programa d’Arqueologia de Glaceres – Secretes del Gel, de Noruega,va rebre el Gran Premi en la categoria de Recerca. ‘Secrets of the Hissi’ és un innovador programa de recerca i divulgació en el comtat noruec de Innlandet que documenta més de 4.500 peces, la meitat de les troballes arqueològiques glaceres del món. En unir la innovació científica, la metodologia, l’educació i la participació pública, destaca l’impacte urgent del canvi climàtic en l’arqueologia de gran altitud. Llançat en 2006, el Programa d’Arqueologia de Glaceres és dirigit per la Municipalitat del Comtat de Innlandet en associació amb el Museu d’Història Cultural de la Universitat d’Oslo i el Museu Noruec de Muntanya en Lom.
Pro Monumenta – Manteniment preventiu de monuments, d’Eslovàquia va obtenir el Gran Premi en la categoria d’Educació, Formació i Capacitació. Pro Monumenta és una iniciativa nacional que dona suport al manteniment sostenible del patrimoni construït. A través d’inspeccions, capacitació artesanal i participació pública, demostra com la intervenció primerenca i el manteniment especialitzat poden reduir costos i millorar els resultats de conservació. La iniciativa és dirigida per la Junta de Monuments de la República Eslovaca, cofinançada pel EEA i Norway Grants i executada en col·laboració amb la Direcció Noruega de Patrimoni Cultural.
Hedgehog’s Home – Inventant un món millor, de Sèrbia, va guanyar el Gran Premi en la categoria de Participació i Sensibilització Ciutadana. Aquest projecte va reimaginar un poema infantil molt volgut, el poema de Branko Ćopić Hedgehog’s Home, a través de la creació conjunta amb nens petits i estudiants, promovent el diàleg intergeneracional i la inclusió. Desenvolupat pel Museu de Iugoslàvia a Belgrad, el projecte Hedgehog’s Home – Inventing a Better World ha provocat una reflexió sobre la llar, la comunitat i la memòria compartida a Sèrbia i més enllà.
Finalment, Inge Bisgaard, Groenlàndia/Dinamarca va rebre el Gran Premi en la categoria de Campions de Patrimoni. Inge Bisgaard ha dedicat la seva carrera a preservar el patrimoni construït de Groenlàndia. A través del treball de camp pioner, el desenvolupament de polítiques i el diàleg comunitari, ha treballat per a preservar tant l’arquitectura tradicional de fusta com el patrimoni del segle XX, ajudant a definir una estratègia nacional de conservació que uneix la ciència, l’artesania i la identitat cultural. El seu treball uneix el coneixement acadèmic i la pràctica quotidiana, sense deixar d’estar arrelat en el diàleg comunitari.
Glenn Micallef, comissari europeu d’Equitat Intergeneracional, Joventut, Cultura i Esport, va felicitar a tots els guardonats de 2025. “Una vegada més, els guanyadors dels Premis Europeus de Patrimoni / Premis Europa Nostra demostren la gran diversitat i riquesa del patrimoni cultural europeu. Felicito calorosament a tots els guanyadors de l’edició de 2025 pels seus destacats assoliments en la salvaguarda i promoció del nostre patrimoni compartit. Les seves extraordinàries habilitats, accions innovadores i el seu enorme compromís són l’exemple de les pràctiques de patrimoni cultural per al futur. Amb una immensa dedicació al nostre patrimoni compartit, tant els professionals com els voluntaris han demostrat com involucrar a les comunitats tant a escala local com transfronterer, unint a persones de diferents orígens i generacions treballant junts per una major inclusió, cohesió social, sostenibilitat i un futur millor a Europa i més enllà”, va indicar.
Hermann Parzinger, president executiu d’Europa Nostra, va dir que “en un moment en què la cultura i els valors compartits d’Europa estan amenaçats tant externament com internament, ens hem reunit a Brussel·les per a celebrar l’excel·lència d’Europa relacionada amb el patrimoni cultural. Els guanyadors dels Premis Europeus de Patrimoni / Premis Europa Nostra 2025 demostren el poder del patrimoni per a unir a Europa i als seus ciutadans amb la finalitat de fomentar una societat més bella, cohesionada, sostenible i democràtica. Aplaudim i admirem el poder de l’exemple de tots els guanyadors dels nostres Premis, amb especial èmfasi en els llorejats amb el Gran Premi i el guanyador del Premi del Público. Són una inspiració per a la pròxima Brúixola Cultural de la UE i un veritable far que il·lumina el camí que hem de seguir en tota Europa i més enllà”.