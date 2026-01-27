Restalia va elevar la xifra de negoci un 12% en 2025 després de batre rècord en consum

Restalia, propietària de 100 Montaditos, La Meridional o The Good Burger, va tancar 2025 amb un creixement de la xifra de negocis del 12% després de batre rècord en consum destacant les categories de begudes -cerveses i refrescos-, i alimentació -pans i carnis-.
Segons va informar Restalia aquest dimarts, el consum de begudes va continuar constituint un alt percentatge de les vendes del grup. Destaquen en 2025 els increments en el volum de begudes refrescants, xifrat en 9,4 milions de litres, un 10% superiors als registrats en 2024, sent les no carbonatades i baixes en sucres les preferides pels consumidors.
Els productes cervesers es van mantenir com un dels més sol·licitats, especialment 100 Montaditos i La Meridional, amb un consum que va superar els 23 milions de litres a tancament de 2025 en el marc del negoci agregat de península Ibèrica, en el qual Portugal es va consolidar a més de manera destacada.
En resum, els consums mitjans per establiment van registrar “increments significatius” en comparació amb 2024, segons Restalia.
En alimentació, quant a pans, Restalia va aconseguir els 65 milions d’unitats consumides en el conjunt de les seves ensenyes comercials, en la seva majoria referides a les diferents varietats de montaditos de 100M.
El consum de productes carnis va aconseguir igualment xifres rècord en 2025, amb un total de 3,2 milions de quilos de productes consumits. D’ells, The Good Burger, la marca de ‘smash burger’, copa les xifres de consum l’any amb 600.000 quilos en aquesta categoria.
Restalia va destacar que la col·laboració amb proveïdors locals i nacionals de confiança va ser clau per a aconseguir aquests rècords i haver pogut “absorbir els increments de preus de les matèries primeres durant 2025 sense pràcticament elevacions significatives en els preus de venda al client”.
De cara a enguany, preveu dur a terme l’obertura d’un centenar de nous restaurants en els seus actuals focus d’expansió i desenvolupament, Espanya, Portugal i els Estats Units. Les previsions d’aquest pla d’obertures per al primer trimestre apunten ja a una optimista arrencada d’any, especialment en la seva marca 100 Montaditos.
“En aquest escenari, ser l’única empresa de restauració organitzada a Espanya amb capital 100% propi, ens dona a més una flexibilitat, llibertat i independència de moviment de les quals molt pocs poden gaudir en aquest sector, la qual cosa ens facilita ajustar les nostres estratègies de manera àgil”, va afirmar la directora de Relacions Institucionals i Comunicació de la companyia, María Noguera.