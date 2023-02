Restalia respondrà a la denúncia arxivada d’uns exfranquiciats

Després de conèixer-se l’arxivament de la denúncia d’un grup minoritari d’exfranquiciats contra Restalia en no trobar indicis de delicte el magistrat del Jutjat d’Instrucció número 52 de Madrid, Jesús de Jesús Sánchez, tal com va anticipar Servimedia, la companyia anuncia que “emprendrà les accions de qualsevol índole que considerin oportunes davant de la intencionada campanya de desprestigi que s’ha dut a terme i de reclamació dels perjudicis que aquestes actuacions han ocasionat”.

Restalia insisteix que “sempre ha mantingut que les informacions abocades sobre el procediment judicial faltaven greument a la veritat i que l’únic objectiu era danyar la imatge i la reputació d’una companyia compromesa de manera ferma i constant amb els seus franquiciats”.

L’arxivament del cas, continua la companyia, “confirma que ni Restalia ni cap dels seus directius van cometre cap delicte, havent actuat sempre amb plena subjecció a la llei”, i insisteix que mai van arribar a formar part del procés ni van rebre cap notificació. Això els va posar en una situació d’“absoluta indefensió mentre es publicaven notícies filtrades pels interessats esbiaixades que han causat un dany molt rellevant, no només a Restalia, sinó també als centenars de franquiciats que mantenen els negocis oberts”.

Restalia aprofita per recordar la seva àmplia trajectòria de més de 22 anys oferint “oportunitats d’emprenedoria a través d’una fórmula empresarial que funciona, com ho demostra l’extensa xarxa de locals que opera sota les cinc marques, tant a escala nacional com internacional. El creixement de les ensenyes del Grup des de la seva fundació ha estat sostingut, esquivant totes les crisis des de llavors, sent actualment la companyia més gran a escala nacional de restauració organitzada”.

Experts jurídics estimen que les accions legals podrien ser diverses, des de querellar-se per denúncia falsa, infracció de dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge, o accions de competència deslleial, ja que els denunciants tenen interessos en cadenes de la competència, fins a vulneració del codi deontològic dels advocats per fallar a la presumpció d’innocència amb clar objectiu de negoci i la cerca de clients o la reclamació dels danys causats.