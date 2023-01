Restalia anuncia el seu pla estratègic 2023-2025 amb dues prioritats

Restalia, cadena espanyola de franquícies de restauració organitzada, llança el seu pla estratègic 2023-2025, on l’expansió internacional de les seves marques, amb el focus posat a Portugal, i el canal ‘delivery’ seran les seves prioritats estratègiques en els pròxims tres anys, una vegada tancada definitivament la pandèmia, però amb la ment posada en la crisi inflacionista, segons ha informat en un comunicat.

En concret, en el ‘full de ruta’ de l’ensenya la internacionalització és una de les seves prioritats, sent Portugal un dels seus mercats clau. Així, la companyia portarà aquest mes la seva cinquena marca al país lusità, convertint-se així en el primer mercat estranger amb presència de les seves cinc ensenyes: 100 Montaditos, TGB-*The Good Burger, Pepe Taco, Panther Organic Coffee, que va arribar el mes de novembre passat, i Cerveseria La Meridional Gerres i Tapes, l’última a aterrar.

D’aquesta manera, Restalia acaba de superar les 50 unitats de negoci al país veí i espera duplicar presència arribant a les 100 unitats en 2025.

D’altra banda, Llatinoamèrica continuarà el seu ritme habitual de creixement a través de 100 Montaditos, però també farà el salt enguany la seva cadena d’hamburgueseria TGB-*The Good Burger -, mentre que els Estats Units també es consolida com a mercat, ja que a Miami obrirà a la fi d’aquest mes la seva cinquena unitat de negoci i la sisena arribarà abans d’estiu.

Aposta pel Delivery

Restalia, que s’ha adaptat a la nova realitat post pandèmia en la qual els hàbits de consum han variat, ha posat el focus a potenciar el seu canal ‘delivery’, per a adaptar-se tant a les noves necessitats dels seus consumidors, com per a fer costat als seus franquiciats en el procés d’adaptació als nous models de venda.

Per a això, no sols s’ha expandit en els canals de ‘delivery’ a través de agregadores, sinó a través del seu canal de venda propi. Ja en l’últim any, la companyia va elevar la seva facturació en aquest canal en un 50% i preveu que per a 2025 representi fins al 40% de la facturació d’ensenyes com TGB.

Per part seva, el canal ‘retail’ també té bones perspectives per als pròxims tres anys. Enguany han consolidat els seus més de 1.000 punts de venda i tancarà 2023 amb més de 1.400 i noves referències en els lineals espanyols. A més, la companyia ha avançat que no descarta portar aquesta unitat de negoci fora d’Espanya, amb Portugal com a mercat prioritari.

A nivell nacional, ‘Projecte Bars’ es presenta com una de les seves iniciatives més ambicioses de la companyia. Des de la seva presentació fa només uns mesos, ja han obert locals sota aquest sistema en ubicacions com Sevilla, Càceres o Madrid.

Aquest projecte consisteix a donar una segona vida als bars de sempre, oferint la possibilitat, tant als seus propietaris com a nous emprenedors, d’obrir el seu propi negoci en instal·lacions que ja eren bars mitjançant una franquícia de la companyia, la qual cosa suposa una important reducció dels costos d’obertura.

A més, un altre dels punts importants d’aquest nou projecte és que permet obrir establiments en localitats de menys de 20.000 habitants, arribant a nous enclavaments en els quals fins ara no tenia presència amb les seves marques.

Consolidar Pepe Taco i Panther Organic Cofee

D’altra banda, Restalia pretén consolidar les seves ensenyes més joves, Pepe Taco i Panther Organic Coffee, estrenades just abans de la pandèmia. Una vegada superada la crisi sanitària, la companyia té com a objectiu impulsar el seu creixement.v

Restalia ha optimitzat també la seva cartera de franquiciats, i actualment compta amb una xarxa de prop de 700 unitats de negoci. Per a 2023 preveu un ritme mitjà d’obertures de 90 anuals. Per a això, Restalia posa el focus en un equip d’expansió molt més diversificat, apostant per tenir equips locals en les seves principals zones d’interès.

L’ensenya ha recordat que continua mantenint la seva independència, situant-se com la “primera i única gran companyia” de restauració organitzada d’Espanya amb capital 100% propi i un únic amo, el seu fundador, José María Fernández Capitán, qui continua al capdavant de l’organització en el dia a dia.