Repindex.ai irromp com el primer radar de reputació corporativa de l’IBEX en l’era de la intel·ligència artificial

L’empresa Repindex.ai s’ha posicionat com la primera plataforma nativa d’IA que defineix, analitza i prospecta en temps real la reputació corporativa de les empreses de l’IBEX i el Corporate Spain, amb la finalitat d’oferir una visió profunda de com les grans companyies espanyoles són interpretades, avaluades i jerarquitzades pels principals models d’intel·ligència artificial. Operativa a Espanya des de l’1 de gener i disponible en versió pública amb registre obert, Repindex.ai neix per a donar resposta a una nova realitat, perquè centenars de milions de persones consulten setmanalment sistemes d’IA generativa, l’impacte reputacional de la qual i econòmic supera àmpliament al dels cercadors tradicionals.
Per això, considera que la reputació “deixa de ser una imatge retrospectiva i es converteix en una variable dinàmica, immediata i algorítmica” i publica setmanalment les valoracions actualitzades de les principals companyies de l’IBEX i Corporate Spain.
Per a això, utilitza més de 60.000 observacions anuals sobre més de 170 empreses —una cobertura que s’ampliarà a 500 companyies durant el primer semestre de 2026— a partir de la narrativa que construeixen i consoliden els propis sistemes d’IA (ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Perplexity i Qwen).
L’anàlisi s’articula a través del RIX (Reputation Index), una puntuació sintètica de 0 a 100 que integra vuit mètriques clau, entre elles la qualitat de la narrativa corporativa, la solidesa de l’evidència citada, l’autoritat de les fonts, l’exposició a riscos reputacionals, la percepció de governança o la coherència entre diferents models d’IA. El resultat és “un diagnòstic profund i comparable de la reputació algorítmica de cada companyia”, segons va informar en un comunicat.
Més enllà de l’anàlisi, Repindex.ai “interpreta resultats, proposa accions estratègiques i anticipa riscos mitjançant models predictius capaços de detectar deterioracions narratives silencioses, buits informatius crítics o inconsistències entre models que solen precedir a crisis reputacionals”.
Des del punt de vista tecnològic, la plataforma es recolza en una arquitectura propietària de computació generativa multi-model, amb connectivitat activa amb els principals models fundacionals d’IA i un agent avançat —l’Agent RIX— dissenyat per a guiar a equips d’estratègia, comunicació i relacions amb inversors.