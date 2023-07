El Reial Madrid admet per primer cop un préstec de 250 milions d’un fons d’inversió

El Reial Madrid admet per primera vegada en el seu informe anual que s’ajuda d’un fons d’inversió, en concret Providence, per a millorar la seva liquiditat i impulsar el seu àmbit de patrocinis. L’any 2017 aquest fons va prestar al Reial Madrid la quantitat de 250 milions d’euros perquè el club escometés una expansió del negoci comercial. Segons informa el mitjà especialitzat en economia de l’esport 2Playbook, aquesta última temporada 22/23 el club ha retornat a Providence 26,59 milions d’euros d’aquests 250 adjudicats.

Un import que des de la seva recepció fa 6 anys s’ha recollit ara per primera vegada en els informes financers del club de Concha Espina. D’acord amb la memòria a la qual ha tingut accés 2Playbook, aquests pagaments es denominen com a “creditors màrqueting” i assenyalen que aquesta quantitat “correspon al saldo creditor derivat del compte en participació que, segons contracte, es liquida, anualment en un únic venciment el mes de juny”.

La quantitat d’aquesta última temporada se suma a altres quanties que s’assenyalaven com a deutes pendents de pagament en altres temporades, però on no s’especificava el concepte. Aquest seria en cas de la temporada 17/18, quan el club va recollir 7,87 milions d’euros; així com en la 18/19 quan es van declarar d’aquesta forma 16,02 milions, en la 19/20 13,62 milions i en la 20/21 uns 22,76 milions. Un total que, traduït a percentatge, suposaria l’equivalent a cobrir fins al moment un 35% del deute contret amb Providence. Unes quotes que, segons assenyala 2Playbook, es calculen tenint en compte “el benefici o la pèrdua d’explotació que li correspon connectat amb la gestió dels seus patrocinis” i “calculat respecte a l’aportació anual realitzada” pel fons d’inversió Providence.

L’ús de fons d’inversió per a impulsar i modernitzar aspectes del Reial Madrid és una cosa habitual a la casa blanca. En aquest sentit, el club també té un acord amb Sixth Street, en el qual, a través d’una nova societat, aquest fons s’emportarà el 30% dels beneficis d’explotació obtinguts amb el nou Santiago Bernabéu els pròxims 20 anys i pels quals percebrà al voltant de 360 milions d’euros. Una situació que contrasta amb la posició mantinguda en el temps per Florentino Pérez de rebutjar aquest tipus de fórmules en altres fòrums, com en el cas de LaLiga Impulso i CVC. Un acord, el de patronal amb aquest fons, que inclou potenciar l’àmbit comunicatiu i de màrqueting de tots els clubs que formen part de la patronal, tal com està fent el Reial Madrid amb Providence.

D’altra banda, la setmana passada, el rotatiu anglès The Telegraph informava que el club presidit per Florentino Pérez no va computar en l’exercici corresponent 122 milions que correspondrien al 20% dels seus costos, la qual cosa posaria en dubte el compliment del Reial Madrid amb les regles de ‘joc net’ financer, ocultant suposadament d’aquesta manera la procedència d’aquests, i que es cataloguen com a “despeses operatives”, d’acord amb el mitjà anglès.

Una quantitat que fins al moment el Reial Madrid no ha aclarit si pertanyen a l’esmentat acord aconseguit amb Providence de venda dels futurs ingressos generats en el camp del màrqueting.