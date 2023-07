Rècord de CVC: aixeca 26.000 milions en el major fons de capital de risc

CVC, el gegant britànic de ‘private equity’, ha aconseguit aixecar 26.000 milions d’euros amb el seu novè fons de capital de risc (CVC Fons IX), sent Espanya un dels seus principals mercats estratègics. El tancament del nou fons, llançat al gener de 2023 i amb una forta demanda de la seva base d’inversors institucionals, suposa una nova fita de la signatura que lidera Javier de Jaime a Espanya, en superar al vehicle anterior, de 22.300 milions d’euros (CVC Capital Partners VIII) i fa història en convertir-se en el de major import captat fins al moment per un vehicle europeu, superant a més la seva grandària objectiva, fixat en 25.000 milions.

Rob Lucas, managing partner del fons, ha manifestat que “estem summament agraïts als nostres inversors pel seu suport durant la captació de fons del Fons IX. Durant els últims 30 anys, CVC ha desenvolupat una xarxa internacional de 25 oficines locals i un equip mundial de més de 850 professionals. Això ens proporciona un avantatge competitiu real a l’hora de realitzar les millors inversions i crear un valor sostenible per als nostres inversors. Amb el Fons IX i la nostra àmplia família de fons, esperem associar-nos amb empresaris i equips de gestió per a construir millors empreses a tot el món”.

El màxim històric en la captació de recursos suposa un èxit sense precedents per a la signatura de private equity britànica, donada la complexitat de l’entorn macroeconòmic i el replegament del sector, que ha vist com uns altres grans com Apollo, Blackstone o EQT han suspès el seu procés d’aixecar fons donades les dificultats del context actual, marcat per les alces de tipus, la volatilitat i l’amenaça de recessió.

CVC és un dels fons més actius en el mercat espanyol, amb una cartera molt diversificada d’inversions en companyies de sectors molt diversos. Entre elles, Naturgy, Tendam, propietari de Cortefiel, Deoleo, la Universitat Alfons X el Savi, Deoleo, la LigaImpulso i les residències de majors Vitalia.

La gestora britànica gestiona actualment més de 140.000 milions d’actius a tot el món a través de sis estratègies complementàries. CVC Europe/Americas, CVC Àsia, CVC Strategic Opportunities, CVC Groth, CVC Credit i CVC Secondaries.