Recomanen gels íntims com Cumlaude Lab, The Beemine Lab i Suavinex

El Dia de la Salut Sexual, que es commemora el 4 de setembre, posa en relleu la necessitat de les dones de cuidar-se de manera diària per a tenir una millor qualitat de vida tant física com emocional. Per això, els ginecòlegs apunten a l’ús de gels íntims dissenyats específicament per a elles com un dels elements crucials per a mantenir aquest equilibri.

Per a la doctora Sabban-Sarfati, és recomanable “utilitzar sempre gels d’higiene íntima per a no destruir l’equilibro dels lactobacilos”, uns bacteris que habiten en la flora vaginal i que actuen com a barrera protectora enfront de tota mena d’agressions externes. Els lactobacilos vaginals produeixen àcid làctic i confereixen protecció contra les infeccions del tracte reproductiu quan predominen en la microbiota vaginal.

De fet, el ginecòleg alemany Albert Döderlein va ser el primer a descriure en 1892 un bacteri Gram-positiva de la vagina, el bacil de Döderlein (gènere Lactobacilli), que es caracteritzava per la seva capacitat per a produir àcid làctic a través de fermentació de glucogen. Es va descobrir que el pH àcid resultant d’una vagina humana sana (paràmetre normal de 3.8-4.5) brinda protecció contra la vaginitis per infeccions del tracte urinari (ITU) i dissuadeix el creixement excessiu de microbis patògens. Aquest descobriment va donar a conèixer els microorganismes que colonitzen la vagina humana, actualment definida com la microbiota vaginal.

En aquest sentit, la microbiota vaginal està formada per una sèrie de bacteris que canvien constantment al llarg de les diferents etapes de la vida d’una dona. Aquesta naturalesa dinàmica gira entorn de l’hormona estrogen a causa del seu paper en el manteniment d’un ambient àcid i habitable per a una microbiota vaginal saludable.

Per això, l’ús de gels íntims ha guanyat popularitat en els últims anys “pels seus múltiples beneficis d’incloure’l en la rutina de cuidat personal i salut íntima de les dones”. La doctora Sabban-Sarfati va explicar en un comunicat que la pell de la zona genital és “més sensible, més permeable i innervada, tenint major reactivitat a agents externs que la resta del cos, per la qual cosa presenta major risc de sofrir irritacions”.

Els gels íntims expressament destinats a les dones redueixen el risc d’infeccions i irritacions en les zones íntimes en funcionar com a regulador del pH vaginal, ajudant a mantenir-lo equilibrat i protegint-lo contra infeccions bacterianes o urinàries. A més, en tractar-se d’una zona extremadament delicada i propensa a sofrir irritacions, ajuda a reduir el risc d’irritacions i picazón, sent especialment útil per a les dones amb pell sensible o que experimenten molèsties després de mantenir relacions sexuals, la depilació o l’afaitat.

Neteja

Els gels ofereixen “una sensació de frescor i neteja, podent eliminar les olors no desitjades i proporcionar una sensació de comoditat i confiança, a més d’ajudar a la lubricació durant les relacions sexuals”. Assegura fins i tot que la cura adequada de la salut íntima “no sols té beneficis físics, sinó també emocionals” en augmentar la confiança de la dona i el seu benestar general.

Alguns dels gels íntims femenins recomanats pels ginecòlegs corresponen a marques com The Beemine Lab, Cumlaude Lab o Suavinex, que fins i tot ofereixen productes que acompanyen a les dones en diferents etapes de la seva vida, tant en l’edat fèrtil com l’embaràs o la menopausa.

El gel íntim de Cumlaude Lab té una “aroma suau i textura gel molt fresca, adequat per a la higiene diària femenina, amb propietats protectores i hidratants, àcid hialurònic, àcid làctic natural i cola de cavall, que respecta el pH fisiològic de la pell i les mucoses sensibles”.

Per part seva, la marca de productes de CBD The Beemine Lab posseeix “un gel íntim hidratant i reparador compost principalment per ingredients naturals com el cànem, pròpoli, quinoa i la chlorella”. L’extracte de pròpoli i la chlorella aporten propietats regeneratives que ajuden a mantenir l’equilibri de la zona íntima externa, prevenint la irritació. A més, la seva formulació protectora gràcies a la mescla de l’extracte del cànnabis i pròpoli, aporta hidratació i elasticitat en la pell, afavorint les relacions sexuals.

El CBD és conegut per la seva capacitat per a “reduir la inflamació, fent-ho potencialment útil per al tractament d’afeccions inflamatòries de la pell, ja que posseeix propietats antioxidants i regeneratives”. Aquesta marca barreja en els seus productes els beneficis de l’extracte de cànnabis amb el pròpoli, ingredient amb propietats inmunoestimulantes, antioxidants i antibacteriales. Aquesta unió dona lloc a productes naturals que promouen el benestar i cura de les persones.

Suavinex posseeix un gel íntim sense sabó i enriquit amb calèndula i àcid làctic, que cuida a les dones durant l’embaràs i postpart, moment en el qual les dones han de prestar especial atenció a la cura íntima. És important evitar possibles infeccions i molèsties com a sequedat o fins i tot irritació. En el postpart també existeix un major risc d’infeccions, alguna cosa que segons els especialistes podria prevenir-se mantenint un pH vaginal àcid.