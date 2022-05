Reby s’adjudica el concurs de patinets elèctrics de Saragossa

Reby renova la confiança de l’Ajuntament de Saragossa després de guanyar de nou el concurs pel qual el consistori ha adjudicat la gestió del servei de patinets elèctrics. Amb el nou contracte, la ‘startup’ espanyola, gestionarà un total de 600 patinets que desplegarà en un termini màxim de sis mesos, tal com es recull en el plec de condicions.

L’autorització per als patinets és de tres anys, amb l’opció d’una pròrroga d’un més. Cristina Castillo, cofundadora de Reby, va explicar que “estem molt satisfets de renovar el nostre servei a Saragossa que ha realitzat una gran aposta per la mobilitat compartida i sostenible a la ciutat”.

En aquest sentit, va destacar que Reby es va convertir al març en la primera empresa a oferir un servei de mobilitat compartida completa disposant d’una flota de bicicletes, patinets i motos elèctriques.

Els patinets que Reby desplegarà a la ciutat compten amb l’última tecnologia. Com una de les grans novetats és que els vehicles porten incorporada una cambra que permet detectar possibles obstacles en el trajecte amb la finalitat d’incrementar la seguretat dels conductors.

Castillo va explicar que “des de l’equip d’I+D s’ha impulsat un sistema de prevenció de col·lisions que, gràcies a un conjunt de cambres instal·lades en la part davantera de la motocicleta, seran capaces de detectar possibles obstacles per a, posteriorment, avisar al conductor sobre el perill”.

El sistema encarregat d’emetre les alertes el farà a través d’avisos visuals, auditius i fins serà capaç de reduir la velocitat de la motocicleta quan sigui necessari, anteposant la seguretat del conductor davant qualsevol possible amenaça.

Un altre dels aspectes determinants en el concurs ha estat l’obligatorietat de garantir el correcte estacionament dels patinets en les zones habilitades per a aquest fi. En aquest sentit, Reby, que sempre ha fugit del sistema de “lliure estacionament”, va anar de les primeres companyies a incorporar el sistema de cadenat en el patinet per a logar aquest objectiu, i compta amb experiències com la de Sevilla, on també es va exigir l’aparcament en llocs autoritzats.

Una app

Reby ha dissenyat una app multimodal per a integrar tots els seus vehicles en un mateix espai. D’aquesta manera, els usuaris del servei de mobilitat compartida de la startup podran llogar i combinar els seus trajectes per a qualsevol dels tres models de vehicles que ofereixen, és a dir, bicicletes, patinets i motos elèctriques, des d’una sola app.

Reby opera en més de 15 ciutats del sud d’Europa i des de la seva fundació, amb només dos anys de vida, la companyia ha superat el milió de trajectes realitzats, ha generat més de 120 llocs de treball de manera directa que inclouen persones en risc d’exclusió social i ha superat els 800.000 usuaris. A més, la companyia estima que els 3 milions de quilòmetres recorreguts en vehicles elèctrics Reby han suposat un estalvi de 3,6 tones de CO₂.