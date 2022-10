Reby reforça la seva posició a Itàlia guanyant els concursos a 5 ciutats

La companyia de mobilitat personal elèctrica i compartida Reby consolida la seva posició en el sud d’Europa, després d’haver estat l’adjudicatària de llicències per a poder operar a les ciutats italianes de Gènova, Bari, Bust Arsizio, Balestrate i Terrassini, on té intenció de començar a operar aquesta tardor. Amb aquestes incorporacions Reby es posiciona com l’operador líder del sud d’Europa amb la seva oferta intermodal.

Segons Pep Gómez, president de Reby, “la confiança dels ajuntaments italians en el nostre treball, guanyant concursos davant d’altres operadors internacionals, reforça la nostra imatge internacional i demostra que amb un treball ben fet, amb un R+D desenvolupat des d’aquí i amb un creixement escalonat es pot arribar a ser líder”.

D’aquesta manera els ajuntaments “saben que la qualitat i seguretat que els oferim ajudarà al fet que el servei que implementen, i que per a molts és nou, encaixarà a la seva ciutat”, va afegir.

A Gènova i Bari, i seguint el seu compromís amb la seguretat i la innovació, Reby desplegarà un total de 300 vehicles del seu model de moto antivandàlica, la qual haurà de ser estacionada en els llocs autoritzats. Així, el vehicle està especialment pensat per al seu ús compartit, amb l’objectiu de millorar la convivència amb els diferents agents de la ciutat.

En Bust Arsizio (ciutat de la Llombardia) i Balestrate i Terrassini (Sicília), es desplegaran més de 500 unitats de la versió V2 dels patinets, dissenyats per Reby i pensats per al sharing, amb intermitents, bateria intercanviable i amb un cicle de vida de més de 24 mesos i totalment reciclables. A més, suposarà el desplegament del servei per primera vegada a l’illa de Sicília.

Reby opera en més de 18 ciutats del sud d’Europa i des de la seva fundació ha superat els dos milions de trajectes realitzats, ha generat més de 120 llocs de treball de manera directa que inclouen persones en risc d’exclusió social i ha superat els 1,5 milions d’usuaris. A més, la companyia estima que els 6 milions de quilòmetres recorreguts en vehicles elèctrics Reby han suposat un estalvi de 8,6 tones de CO₂.