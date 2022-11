Reby accelera la seva aposta pel R+D i presenta més de 30 patents

Reby, la companyia de mobilitat personal elèctrica i compartida, consolida la seva aposta per la innovació amb la presentació de més de 30 patents en els últims dos anys. L’equip de R+D, situat a Barcelona, desenvolupa la seva labor disruptiva en la recerca i la innovació per a implementar millores en quatre grans àrees: la seguretat en la conducció, l’eficiència energètica, la contaminació i sostenibilitat, i SmartCity i IoT. Les solucions estan pensades per a tots els vehicles que produeix la companyia, tant motos, com a bicicletes i patinets elèctrics.

Segons Eugeni Llagostera, responsable de R+D de Reby, “l’aposta que estem fent pel R+D és clau. Tenim un equip dedicat únicament a fer recerca, una cosa bastant única en un sector que viu del que fan els grans fabricadors. Això ens permet donar solucions adaptades als mercats diferents dels altres operadors i aportar un valor diferencial”. En aquest sentit, Llagostera afegeix que “continuarem apostant pel R+D, donant cada vegada més recursos i invertint en una tecnologia creada i desenvolupada a Espanya que transformi la mobilitat compartida a tot el món”.

Una de les patents presentades és un innovador sistema de prevenció de col·lisions de vehicles i de notificació al conductor, que inclou una unitat de detecció d’objectes configurada per a detectar obstacles de l’entorn, i una unitat de detecció de col·lisions per a avaluar el risc de col·lisió.

En funció de l’avaluació del risc, la unitat de prevenció de col·lisions informa el conductor o interactua directament amb el motor del vehicle, reduint la velocitat màxima disponible.

També s’ha treballat en una tecnologia per a millorar l’estacionament incorrecte mitjançant un sistema de classificació d’imatges basada en models d’aprenentatge. Així, gràcies als models entrenats el sistema pot enviar ‘feedback’ a l’usuari per a informar de si un estacionament és o no correcte i, en cas que les condicions d’aparcament siguin dolentes, demanar que s’aparqui en un altre lloc.

Les més de 30 patents presentades, número que s’amplia de forma contínua, es basen en les quatre àrees de recerca que Reby valora com a claus per a poder transformar la mobilitat. Així, l’objectiu de l’empresa és continuar treballant el R+D per a continuar sent un referent en el sector. Ja ho va ser en desenvolupar el primer patinet sense intermitents o un sistema de IA per a determinar mitjançant una foto si l’estacionament dels patinets era correcte o no.

Reby opera en més de 18 ciutats del sud d’Europa i des de la seva fundació ha superat els dos milions de trajectes realitzats, ha generat més de 120 llocs de treball de manera directa que inclouen persones en risc d’exclusió social i ha superat els 1,5 milions d’usuaris. A més, la companyia estima que els 6 milions de quilòmetres recorreguts en vehicles elèctrics Reby han suposat un estalvi de 8,6 tones de CO₂.