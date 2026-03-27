REBUILD 2026 reuneix 32.487 professionals i anuncia la seva expansió a Itàlia

REBUILD 2026, la fira de construcció industrialitzada més gran d’Europa, ha baixat el teló d’una edició en què s’ha constatat la necessitat de normalitzar i finançar la industrialització per impulsar-la i atendre la crisi d’habitatge que viu Espanya actualment.
Pels pavellons de REBUILD 2026 han passat 32.487 professionals, que han descobert de primera mà les innovacions que han presentat les 758 firmes expositores i les tendències que han compartit un total de 732 experts en el marc del congrés. Amb la celebració a Ifema Madrid, REBUILD 2026 ha generat un impacte econòmic de més de 84 milions d’euros.
Aquesta edició també ha suposat un punt d’inflexió a la trajectòria de REBUILD amb l’anunci de la seva expansió internacional. Després de consolidar-se com l’esdeveniment que va enlairar la construcció industrialitzada a Espanya, la trobada fa un pas més i desembarca a Itàlia, on celebrarà la seva propera cita a Rímini, del 17 al 19 de novembre, amb caràcter anual. El moviment representa una fita en la projecció exterior de la fira i obre una nova etapa per estimular la transformació de l’edificació en un dels mercats europeus amb més potencial.
Gema Travería, directora de REBUILD, s’ha mostrat il·lusionada amb l’anunci explicant que “REBUILD seguirà amb el mateix format i objectiu amb què comencem: comptar amb un punt de trobada de referència per al sector on es mostrin els últims avenços del mercat, es comparteixi contingut de valor i es fomenti el ‘networking’. Tot això amb el propòsit afronta desafiaments com l’accés a l’habitatge assequible, la rehabilitació del parc edificat i la transició cap a un model més descarbonitzat i digitalitzat”.
La tercera jornada de REBUILD 2026 ha rebut la ministra de Sanitat, Mónica García, que ha abordat el vincle entre edificació i benestar, un dels eixos de la novena edició del Congrés d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0, que ha tingut lloc en el marc de REBUILD 2026. La ministra ha destacat que “la salut no només es juga dins del sistema sanitari, sinó fora de les parets, a la llar ia l’entorn”.
També ha recordat que, actualment, Espanya té una necessitat d’edificar al voltant de 250.000 habitatges anuals, per tant, “la nostra tasca és vincular l’habitatge amb la salut, creant un parc habitacional sostenible que no agreugi el canvi climàtic”, ha apuntat.
De la mateixa manera, la representant del Govern ha ressaltat l’impacte directe de l’habitatge a la salut mental, assenyalant que “gairebé el 40% de les famílies veuen l’habitatge com a principal font d’angoixa”. Aquest estrès, ha afirmat, no sols genera preocupació, sinó que es tradueix en problemes d’insomni, ansietat i deteriorament de l’equilibri emocional. Per això, ha insistit que “les polítiques d’habitatge han de considerar polítiques de salut, ja que les persones necessiten una llar estable per al seu benestar”.
García ha aprofitat per posar en relleu la necessitat d‟un enfocament interministerial i global. “L’habitatge, la salut, el canvi climàtic i l’urbanisme s’han de treballar de manera integral des de tots els ministeris, per crear espais saludables i sostenibles que contribueixin a millorar la qualitat de vida de tothom”, ha dit.
Construcció eficient
Aquest darrer dia de REBUILD 2026, igualment, la digitalització de l’edificació ha centrat gran part del debat. Per començar, Rafael Pacheco, Iberia PSA Manager a Amazon Web Services, ha advertit que un dels errors més costosos que cometen les companyies és aplicar tecnologies sense haver definit abans quina dada necessiten captar, quines decisions volen optimitzar i quines ineficiències pretenen corregir. En aquest sentit, ha defensat l’enfocament d’Amazon basat en el working backwards, és a dir, partir del resultat que necessita el client i construir a partir d‟aquí l’estratègia tecnològica.
Al llarg de la seva intervenció, Pacheco ha posat el focus en el valor de la dada en entorns d’obra cada cop més complexos, on hi conviuen milions de variables procedents de sensors, models BIM i comunicacions entre equips. “Prendre decisions sense aquesta base d’informació provoca errors humans en cascada i un impacte econòmic important”, ha explicat. Tot i això, ha volgut apuntar que “la tecnologia no substitueix el criteri professional, sinó que el reforça”.
En la mateixa línia s’ha dirigit Raúl Villamarin, vicepresident de Woxsen University, que ha indagat en l’ús de la dada als smart buildings apuntant que “la seva efectivitat no rau únicament en el consum de recursos com electricitat o aigua, sinó en el mesurament del comportament sociocultural i psicològic dels usuaris. D’aquesta manera s’aconsegueixen solucions veritablement”.
Per part seva, Isaac Núñez, soci de Deloitte, ha reivindicat una visió àmplia de la smart construction, que va molt més enllà de la IA. Segons ha explicat, “el veritable salt competitiu es basa a connectar i integrar eines, revisar processos interns i ordenar tota la informació que generen les companyies. Només quan aquestes dades estan estructurades, normalitzades i orquestrats, tecnologies com la IA poden desplegar el seu potencial per fer les empreses més predictives, reduir terminis i anticipar errors”.
Sobre aquesta adopció tecnològica ha compartit, alhora, que la barrera principal és cultural, amb una resistència al canvi i un temor en l’efecte de les solucions digitals en l’ocupació.