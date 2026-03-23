Rebuild 2026, la major fira multiespecialista de construcció industrialitzada d’Europa, reunirà a partir del dijous en Ifema a més de 30.000 professionals del sector que descobriran més de 2.400 novetats modulars, sostenibles i digitals que presentaran les 758 signatures que conformaran la zona expositiva de l’esdeveniment. La celebració de la trobada convertirà Madrid en la capital internacional de l’edificació industrialitzada i suposarà un impacte econòmic més de 84 milions d’euros.
En la seva novena edició, Rebuild va un pas més enllà amb el redissenyo de la seva zona expositiva en 11 àrees d’innovació: Interiors & Lighting, Kitchen & Co, Planeta Bany, Expo Envolupants, RevestExpo, Sistemes Constructius, Món Fusta, Innovamat, ElevateExpo, ConfortClima i BIM & Tech. “Aquesta nova configuració, la més ambiciosa fins a la data, cerca millorar l’experiència del visitant, multiplicar les oportunitats de negoci i donar major visibilitat a cada subsector”, van explicar des de l’organització.
Rebuild 2026 acollirà una nova edició del Congrés d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0, el major fòrum europeu de tendències de l’edificació, que reunirà 732 experts internacionals els quals compartiran les seves perspectives sobre els temes que estan marcant el sector. Alguns dels noms propis que formen part del programa són els arquitectes Marco Casamonti, Alessia Galimberti i Antoine Chaaya (del despatx de Renzo Piano), representant a Itàlia que és el país convidat, juntament amb grans veus de la talla de Julen Pérez (de Waugh Thistleton Architects), Benedetta Tagliabue, Juan Coll-Barreu i Teodoro Cabrilla (arquitecte del projecte Epic Marbella amb Fendi i de les Viles Karl Lagerfeld), entre altres.
La qüestió que centrarà gran part de les sessions del congrés és la falta d’habitatge assequible i les oportunitats que sorgeixen de la industrialització per a atendre aquest dèficit de forma més àgil i contenint als costos. Per això, la trobada rebrà a David Lucas, secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, i a Maribel Vergara, directora del Perte de la Industrialització de l’Habitatge, els quals posaran en comú els avantatges del concepte ‘off-*site’ per a ampliar el parc residencial assequible. Igualment, detallaran l’estat del Perte, després d’un any de la seva presentació en Rebuild, i els pròxims passos en el seu desenvolupament. En aquest sentit, el congrés examinarà una de les iniciatives secundades pel projecte, BIM2HAB, que té l’objectiu d’integrar l’àmbit de l’hàbitat en la industrialització mitjançant BIM.
Paral·lelament, en els escenaris del fòrum es reuniran consellers, viceconsejeros i secretaris generals d’habitatge d’executius del País Basc, Extremadura, Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia –convidada en aquesta edició–, que aprofundiran en les polítiques que estan duent a terme per a solucionar l’escassetat de llars en els seus territoris. Al costat d’ells, Eduardo Gómez, conseller econòmic en la Comissió Europea, i líders de Deloitte, BBVA, Home de Pedra, Sika, Bilba, Grup PMP, Biguetes Navarresa, Hormipresa i Axis, entre altres, indagaran en els desafiaments fiscals i normatius, els models de col·laboració i la maduresa del sector per a seguir amb l’expansió de la industrialització.
Materials i benestar
Més enllà de l’habitatge, el congrés de Rebuild 2026 també es fixarà en els conceptes, materials i estratègies que estan promovent la descarbonització de l’edificació. Per aquest motiu, i per primera vegada, la trobada albergarà fòrums específics enfocats en els recursos que, fusionats amb els sistemes industrialitzats, estan reduint l’impacte climàtic de la indústria. Es tracten de la fusta, el formigó, l’acer i la ceràmica tecnològica, al mateix temps que també es revelaran casos d’èxit de materials bioclimàtics com ara la palla o l’arròs –les deixalles del qual serveixen per a generar productes per a la construcció– que estan canviant el paradigma de l’edificació.
Una altra novetat d’enguany és la incorporació del benestar com a eix de reflexió. Amb aquest teló de fons, directius d’estudis de la talla de L35 Architects, de promotores com a Districte Natural i especialistes en edificació saludable i neuroarquitectura, posaran en comú la rellevància del disseny per a comptar amb entorns més amables i compromesos amb l’habitabilitat. En la mateixa línia es dirigirà la ministra de Sanitat, Mónica García, que portarà sobre la taula la relació entre habitatge i confort. A més, seguint amb l’impacte, el congrés analitzarà el potencial de la rehabilitació –amb iniciatives com el Pla Nacional de Renovació d’Edificis–, el paper de les fonts d’energia renovables i l’ús de solucions tecnològiques per a incrementar l’eficiència.
Precisament, la digitalització s’erigeix com a tercer eix del Congrés d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0. A aquest efecte, es dedicarà un fòrum exclusiu a la IA, on s’aprofundirà en la seva integració al llarg de tota la cadena de valor del sector amb directius de Amazon i Aedas Homes, entre altres; així com a BIM, en el qual s’estudiarà el seu nivell d’implementació a Espanya. Aquestes dues eines conviuran amb sessions dedicades a l’ús de la robòtica, ‘blockchain’ i bessons digitals, solucions que estan igualment millorant la producció industrialitzada en fàbrica.
Rebuild 2026 tampoc s’oblida del repte de la falta de talent, de manera que organitzarà el Talent Marketplace i tours per a estudiants en la zona expositiva de la fira amb l’objectiu d’alinear les demandes de la indústria amb les capacitats de les noves generacions.