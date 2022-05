Ramón de España presenta el seu últim llibre ‘Barcelona fantasma’

Ramón de España va presentar el seu últim llibre Barcelona fantasma, publicat per Vegueta Edicions i definit com un “autoretrat, descaradament subjectiu i militantment personal” per l’autor del pròleg Javier Cercas. L’obra, que és un recopilatori de cent episodis sobre els seus articles publicats en Lletra Global, el suplement cultural de Crònica Global, recorda les seves memòries de “llocs i persones que ja no existeixen” de la seva ciutat natal que aspirava a convertir-se en una referència mundial.

De España va estar acompanyat pels periodistes Xavier Sardà i Jordi Basté en una sala plena a vessar. A través de la moderació d’Eva Moll d’Alba, directora de Vegueta Edicions, els assistents han gaudit d’una xerrada amena sobre els seus records a la Barcelona que va viure amb gran llibertat els últims anys del franquisme i els primers de la democràcia. Tot això, amb una gran dosi d’humor, sarcasme, però sense nostàlgia.

Durant la presentació, es van recordar passatges del llibre replet de moments divertits i inesperats amb una mirada a la Barcelona dels 70 i 80 que vol reivindicar el vigor i la creativitat de la ciutat preolímpica que va ser un referent per a un país deprimit en l’ocàs de la dictadura franquista.

La directora de Vegueta Edicions va incidir en què “el llibre es converteix en una fotografia d’una Barcelona rebel, underground, que contínuament ens descobreix llocs, locals i personatges”.

Per part seva, Xavier Sardà va expressar la sensació apassionant que va sentir durant la lectura del llibre “perquè són èpoques que he viscut jo i tot em resulta terriblement a prop”. En aquesta línia, Jordi Basté, va posar l’accent que “en el llibre es pot veure una Barcelona canalla, fins i tot una mica cretina, però molt, molt divertida”.

En la conversa, plena d’anècdotes, es van colar personatges tan icònics i eclèctics d’aquella Barcelona com Gat Pérez, Carmen de Mairena, el capellà reconvertit Carles Flavià, Bigas Lluna, Marsé o Rosa M. Sardà.

En definitiva, “Barcelona fantasma” és una mirada retrospectiva als records de la ciutat que va viure i va experimentar Ramón de España en els seus anys de joventut, així com els somnis i il·lusions que tenia la capital catalana de convertir-se en un referent mundial de llibertat i progrés.